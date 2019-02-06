У піджаку на голе тіло: травесті-діва Монро вразила сміливими фото

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка зачепила таку непросту тему, як самотність

Головна травесті-діва України Монро, яка в цьому році відсвяткувала 41-річчя, поділилася з шанувальниками вельми сміливим фотосетом. Пікантні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Монро позує в рожевому брючному костюмі і золотистих туфлях на підборах. При цьому піджак надітий на голе тіло, під ним можна помітити якусь подобу боді або широкого пояса, а на шиї красується масивне намисто з перлів. Деякі з кадрів - чорно-білі.

Фото: (instagram.com/monritta)

У підписі до публікації артистка поділилася своїми думками про самотність - на це її наштовхнув лист однієї з шанувальниць.

Фото: (instagram.com/monritta)

"Стан самотності можна описувати сторінками, але від цього нічого не зміниться. І в кінці маленьке прохання: що ви робите, коли самотність перекриває кисень, і немає сил дихати? Я хотіла заперечити, мовляв, з чого ви вирішили, що зі мною таке відбувається, а потім вирішила не приндитися. Так було! Так відчувала. Іноді здавалося – це кінець. Одна, одна, знову одна. Як той кінь в стійлі. На якій поїздили вдосталь, зібрали нагороди та сплавили доживати в кінний клуб для любителів.

І ось у такі хвилини, згадуйте, що ви не кінь, ви не експонат у зоопарку, ви не кріпак, не раб без паспорта і можливості пересуватися. Ви є у себе! У себе коханою, гарною, живий і вільної. І навіть якщо здається, що руки зв'язані товстим канатом нерозв'язних проблем, шукайте хоча б один кінець і починайте розмотувати. Самотність – це не вирок, а випробування життям, в яке, до речі, найчастіше приходять одні й самостійно! Ага", - впевнена травесті-діва.

Фото: (instagram.com/monritta)

Підписникам дуже сподобався зухвалий фотосет зірки і вони засипали її коментарями, називая богинею і дуже жіночною. Багато також подякували артистці за мудрі слова.

"П'ята фотографія ну просто бомба ви дуже гарні, а головне впевнені і любити життя";

"Самотність - це коли тебе нікому забрати з моргу, всЕ інше тимчасове утруднення! Так що не накручуйте себе, дорогі!!!";

"Що то якось пробило до сліз...";

"Мені, здається, Монро ви навіть не з нашої Галактики. Ну не може ж бути так от бути приголомшливою. Як?? Жінок таких у світі порахувати по пальцях.. Щоб мати такий смак, стиль,інтелігентність. Феномен!";

"Монро, Ви нереально крута і я Ваша прихильниця!!! Ви праві!!! Самотність-це доля сильних і випробування на міцність. Його не можна боятися його потрібно поважати!";

"Вам дуже йде цей образ!!!";

"Ви сама біса Жінка ..яку я бачив! Ваше почуття стилю,почуття часу,просто гама почуттів і емоцій вражають";

"Монрооо! Яка смілива фотосесія! Захоплююся!" - пишуть фолловери зірки.

Скріншот коментарів: (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро приєдналася до популярного флешмобу і показала, як виглядала 10 років тому.

До речі, нещодавно травесті-діва Монро розповіла про незвичайну пригоду, що сталася з нею в новорічну ніч.

Раніше ми повідомляли про те, що шоу-вумен здивувала фоловерів незвичайним експериментом з кольором волосся.