"Время вас украсило": травести-дива Монро показала, как выглядела 10 лет назад

Артистка присоединилась к популярному челленджу в соцсети
Главная травести-дива Украины Монро, которая на днях отпраздновала 41-летие, решила присоединиться к челленджу, который набирает популярность в Instagram. В его рамках нужно опубликовать коллаж из своих фото сейчас и 10 лет назад. Черно-белым снимком поделилась на своей странице и известная ведущая и блогер.
В левой части Монро запечатлена такой, какой она была десятилетие назад.
"Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней. Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го. Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото выглядело выигрышно и свежо", - написала звезда.
Фото: (instagram.com/monritta)
Она также отметила, что тогда только начала покорять мир шоу-бизнеса.
"А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории "лишь бы", "просто так" не проходят! Время как забирает, Так и награждает, Поэтому все в равновесии)
И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя нужный взгляд в редакторе не нарисуешь. мур мяу", - поделилась Монро.
Сейчас она выглядит так:
Фото: (instagram.com/monritta)
Примечательно, что многие пользователи сети считают, что сейчас дива выглядит лучше, чем в более молодом возрасте.
"Время вас очень украсило!";
"Сейчас выглядишь даже лучше";
"Наша внешность = наш внутренний мир. А у тебя он невероятный. Вот и весь секрет трансформации";
"И это результат без пластики";
"Вы стали более интересной. Изысканной";
"Сейчас -10 лет, однозначно! Красивеешь";
"Не, сейчас однозначно лучше!";
"Помолодела", - пишут подписчики.
Фото: (instagram.com/monritta)
Кстати, недавно травести-дива Монро рассказала о необычном происшествии, которое произошло с ней в новогоднюю ночь.
Ранее мы также сообщали о том, что шоу-вумен удивила фолловеров необычным экспериментом с цветом волос.