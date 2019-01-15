"Время вас украсило": травести-дива Монро показала, как выглядела 10 лет назад

Фото: (instagram.com/monritta)

Артистка присоединилась к популярному челленджу в соцсети

Главная травести-дива Украины Монро, которая на днях отпраздновала 41-летие, решила присоединиться к челленджу, который набирает популярность в Instagram. В его рамках нужно опубликовать коллаж из своих фото сейчас и 10 лет назад. Черно-белым снимком поделилась на своей странице и известная ведущая и блогер.

В левой части Монро запечатлена такой, какой она была десятилетие назад.

"Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней. Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го. Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото выглядело выигрышно и свежо", - написала звезда.

Фото: (instagram.com/monritta)

Она также отметила, что тогда только начала покорять мир шоу-бизнеса.



"А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории "лишь бы", "просто так" не проходят! Время как забирает, Так и награждает, Поэтому все в равновесии)

И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя нужный взгляд в редакторе не нарисуешь. мур мяу", - поделилась Монро.

Сейчас она выглядит так:

Фото: (instagram.com/monritta)

Примечательно, что многие пользователи сети считают, что сейчас дива выглядит лучше, чем в более молодом возрасте.

"Время вас очень украсило!";

"Сейчас выглядишь даже лучше";

"Наша внешность = наш внутренний мир. А у тебя он невероятный. Вот и весь секрет трансформации";

"И это результат без пластики";

"Вы стали более интересной. Изысканной";

"Сейчас -10 лет, однозначно! Красивеешь";

"Не, сейчас однозначно лучше!";

"Помолодела", - пишут подписчики.

Фото: (instagram.com/monritta)

Кстати, недавно травести-дива Монро рассказала о необычном происшествии, которое произошло с ней в новогоднюю ночь.

Ранее мы также сообщали о том, что шоу-вумен удивила фолловеров необычным экспериментом с цветом волос.