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"Захотелось красок": Монро удивила новым цветом волос

Lite » Звезды 01.12.2018 - 07:57
"Захотелось красок": Монро удивила новым цветом волос
Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травести-дива продемонстрировала подписчикам, как преобразилась

Монро опубликовала на свою страничку в Instagram фото в новом образе.

Свои светлые волосы травести-дива перекрасила в нежно-розовый цвет.

Помимо ярких локонов, артистка сделала себе и выразительный макияж.

"Так захотелось красок", - подписала кадр звезда.

&quot;Захотелось красок&quot;: Монро удивила новым цветом волосСкриншот: instagram.com/monritta

Фолловеры Монро оценили ее преображение:

"Супер! Очень красиво!", "Ты просто расцветаешь, любуюсь!", "Огонь!".

Похоже звезда сейчас активно экспериментирует со внешностью. Не так давно она выложила в свой микроблог коллаж, на котором сравнила себя в 2014 году и сейчас.

&quot;Захотелось красок&quot;: Монро удивила новым цветом волос

Монро. Фото: instagram.com/monritta

Напомним, ранее травести-дива Монро показала лицо без макияжа.

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

Мы также писали о том, что травести-дива Монро поразила осенней фотосессией.

Видео: РБК-Украина

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