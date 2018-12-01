"Захотелось красок": Монро удивила новым цветом волос

Травести-дива продемонстрировала подписчикам, как преобразилась
Монро опубликовала на свою страничку в Instagram фото в новом образе.
Свои светлые волосы травести-дива перекрасила в нежно-розовый цвет.
Помимо ярких локонов, артистка сделала себе и выразительный макияж.
"Так захотелось красок", - подписала кадр звезда.
Скриншот: instagram.com/monritta
Фолловеры Монро оценили ее преображение:
"Супер! Очень красиво!", "Ты просто расцветаешь, любуюсь!", "Огонь!".
Похоже звезда сейчас активно экспериментирует со внешностью. Не так давно она выложила в свой микроблог коллаж, на котором сравнила себя в 2014 году и сейчас.
Монро. Фото: instagram.com/monritta
Напомним, ранее травести-дива Монро показала лицо без макияжа.
Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.
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Видео: РБК-Украина