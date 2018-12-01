"Захотелось красок": Монро удивила новым цветом волос

Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травести-дива продемонстрировала подписчикам, как преобразилась

Монро опубликовала на свою страничку в Instagram фото в новом образе.

Свои светлые волосы травести-дива перекрасила в нежно-розовый цвет.

Помимо ярких локонов, артистка сделала себе и выразительный макияж.

"Так захотелось красок", - подписала кадр звезда.

Скриншот: instagram.com/monritta

Фолловеры Монро оценили ее преображение:

"Супер! Очень красиво!", "Ты просто расцветаешь, любуюсь!", "Огонь!".

Похоже звезда сейчас активно экспериментирует со внешностью. Не так давно она выложила в свой микроблог коллаж, на котором сравнила себя в 2014 году и сейчас.

Монро. Фото: instagram.com/monritta

Напомним, ранее травести-дива Монро показала лицо без макияжа.

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

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Видео: РБК-Украина