Травести-дива Монро рассказала о необычном происшествии

Фото: (instagram.com/monritta)

Необычная ситуация произошла с ней в новогоднюю ночь 2004 года

Известная украинская травести-дива и телеведущая Монро рассказала поклонникам о необычной ситуации, которая произошла с ней в новогоднюю ночь 2004 года. Знаменитость поделилась историей о том, как ей довелось пить скисшее шампанское, передает Сегодня.

По словам травести-дивы, история была одновременно и смешная и грустная. Поскольку, помимо огорчений, день также оставил и приятные воспоминания. Ситуация произошла в 2004-ом году.

"Я выступала в одном из ночных клубов. Не могли вызвать такси, в итоге прыгнули в то, что подъехало – оказалось чужое. Но мы были уже на полпути в клуб. Влетели в гримерку. Три минуты до Нового года. Судорожно искали, чем бы чокнуться. Смотрю – в углу стоят ящики с шампанским. Открыли, разлили под бой курантов. Выпили. Чувствую, вкус странный, будто скисший сок. Оказалось, в гримерку скинули ящики с просроченными бутылками", - рассказывает Монро.

Однако на этом огорчения травести-дивы закончились. После Монро познакомилась с мужчиной, который на пару лет стал ее партнером.

Напомним, ранее травести-дива Монро удивила архивным фото, на котором ей всего 16 лет. Артистка отметила, что делала его на студенческий билет.

Отметим, что травести-диве Монро посоветовали взять ребенка из детдома. Артистка решила объяснить, почему пока не хочет детей и поделилась своим мнением об отношениях родителей с их чадом.

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