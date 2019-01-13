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"С днем рождения, Монро!": главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2019 - 13:26
"С днем рождения, Монро!": главная травести-дива Украины празднует 41-летие
Травести-дива Монро (instagram.com/monritta/)

Пользователи соцсетей эмоциально поздравляют любимицу

Сегодня, 13 января празднует свой день рождения Монро - самая знаменитая травести-дива нашей страны. Ей исполнился 41 год. Об этом она написала в Facebook и Instagram. Пользователи сети эмоционально поздравляют любимицу с праздником.

&quot;С днем рождения, Монро!&quot;: главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Скриншот поста: facebook.com/monroe.diva

Монро иронично написала о своем возрасте, что 4+1 - это 5, то есть наивысший бал, а она всегда была хорошисткой.

Она вспомнила минувший год, который преподал ей жизненный урок, показав, что этот мир несправделив.

&quot;С днем рождения, Монро!&quot;: главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"С надеждой, верой и благодарностью смотрю в будущее. И продолжаю любить жизнь! Неугомонная Монро", - подписала свой пост именинница.

Пользователи соцсетей искренне поздравили девушку с праздником, отметив, что в 41 жизнь только начинается.

"Монрошенька. С днем рождения! Оставайтесь всегда такой как есть - умной, остроумной, задорной, с огоньком в душе и глазах, очаровательной и душевной. Вы - вдохновение для многих!", - пишет raisaverbovetskaya.

&quot;С днем рождения, Монро!&quot;: главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"С Днем Рождения! Яркая неугомонность", - поздравляет petro.sa.

"Вам никогда не будет 41, а лишь 2 раза 20 и 1. С днём рождения, Монро! Желаю вам, чтобы желать было нечего, чтобы у вас остались только мечты!", - желает oleg_napolskiy.

&quot;С днем рождения, Монро!&quot;: главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Монро (фото: instagram.com/monritta/)

"Мои поздравления. Желаю побольше главных ролей и в кино, и в жизни. А календарь врёт. Ну кто поверит в эти цифры!", - пишет sstepyulia.

"С днём рождения! Самая невероятная, самая смелая и очаровательная Монро! Будьте счастливы, любите и будьте любимы!", - желает sk.ksu.

 &quot;С днем рождения, Монро!&quot;: главная травести-дива Украины празднует 41-летие

Скриншот комментариев: facebook.com/monroe.diva

Кстати, недавно травести-дива Монро рассказала о необычном происшествии, которое произошло с ней в новогоднюю ночь.

Ранее мы также сообщали о том, что шоу-вумен удивила фолловеров необычным экспериментом с цветом волос.

Также мы публиковали новость о том, как Ким Кардашьян оконфузилась на бродвейском шоу в слишком откровенном наряде.

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