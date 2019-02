Всі пісні другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019

LITE пропонує проголосувати за кращого учасника першого Нацвідбору

Онлайн второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 можно будет просмотреть и насладиться этим шоу же в эту субботу — 16 февраля. При этом порядок выступления участников определился уже давно, во время специальной жеребьевки.

В первом полуфинале заявлять о себе и представлять свои уникальные песни будут следующие участники: Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz. Увидеть их живые выступления можно на выходных. Но уже сейчас вы можете ознакомиться с композициями каждого полуфиналиста и сделать свой выбор за лучшее, по вашему мнению, исполнение в тематическом опросе LITE.

№1 Ivan NAVI — All For The Love

Ivan NAVI — All For The Love

Мелодичную композицию 26-летнего Ивана Сяркевича уже зачислили в "главные претенденты" на победу во втором полуфинале Нацотбора. Певец известен под сценическим псевдонимом Ivan NAVI. И кстати, этот псевдоним Ване предложил Кузьма Скрябин, который заметил талантливого парня еще в 2015 году на шоу "Співай як зірка". "Нави" — имя "Иван" только наоборот.

На счету Ivan NAVI — 9 хитов и 6 клипов, он транслируется на топовых музканалах и получает престижные премии. Оценят ли по достоинству композицию участника члены жюри (Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов) и зрители — узнаем 16 февраля.

№2 ANNA MARIA — My Road

ANNA MARIA — My Road

"Искать свой путь" на сцене Нацотбора будет также огненный дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA (Ання и Мария Опанасюк). Выступают они еще с 2004 года. А популярность им принес проект "Шанс", где они получили победу. После было участие в ряде других известных проектов, съемки новых клипов и записи песен. И все же девушки хотят взобраться на новую высоту, поэтому и пробуют свои силы в Нацотборе. Ранее LITE уже делал подборку интересных фактов о дуэте ANNA MARIA.

№3 KAZKA — Apart

KAZKA — Apart

Ох, эта группа в длительных представлениях уже не нуждается. Буквально с момента своего основания в 2017 году коллектив KAZKA (Александра Зарицкая, Никита Будаш, Дмитрий Мазуряк) сразу стал популярным. Удивительно, но первая же песня группы – "Свята" – стала хитом, звучавшим со всех радиостанций Украины. Это настоящий прорыв украинской музык. На сегодняшний день песни KAZKA звучат на радио в других странах, бьют рекорды просмотров в YouTube и возглавляют музыкальные рейтинги в десятках стран: Узбекистан, Колумби, Болгария… и Россия.

Для Евровидения 2019 KAZKA подготовила англоязычную композицию Apart (в значении "отдельно друг от друга"). Поклонникам коллектива понравилось умелое вплетение в песню народных мотивов и слов на украинском. И кстати, одно только аудио песни Apart собрало на страничке группы в YouTube более 2,5 млн просмотров!

№4 КiRA MAZUR — Дихати

КiRA MAZUR — Дихати

Кира Мазур (настоящее имя – Елена Мазур) — одна из самых необычных как по внешности, так и музыкальной подаче участниц Нацотбора на Евровидение 2019. В своем творчестве Мазур соединяет сразу несколько элементов украинского фолька с разными стилями музыки. Довершает это сочетание оригинальная манера исполнения Мазур. Ранее мы более подробно рассказывали о биографии и творческом пути КiRA MAZUR.

№5 LAUD — 2 дні

LAUD — 2 дні

С LAUD (Влад Каращук) зрители уже хорошо знакомы. Влад уже второй раз попробует своим силы и поборется за право представлять Украину на Евровидении. Для второй "борьбы" певец подготовил лирическую композицию "2 дні". Называет он ее лирической балладой о любви, отношениях… о разлуке с любимой. При этом певец отметил, что команда работает над англоязычной версией песни. Хотя во время второго полуфинала LAUD выполнит композицию именно на украинском.

№6 KHAYAT — Ever

KHAYAT — Ever

KHAYAT — один из самых загадочных участников Нацотбора. В принципе, о молодом исполнителе Адо Хаят стало известно именно в период подготовки к Евровидению 2019. У певца пока что есть две песни: "DEVOCHKA" и "Ясно". При этом обе песни были представлены в 2018 году. Для молодого певца именно Нацотбор на Евровидение 2019 будет первым важным опытом.

№7 Braii — Maybe

Braii — Maybe

Коллектив Braii успел не только песню представить, но и клип подготовить — мистический, со "странностями" и загадочными ритуалами.

Интересно, что песня Maybe является первым синглом дебютного альбома Braii, релиз которого запланирован на осень 2019 года. Как ранее рассказали участники коллектива, попадание в Нацотбор было для них неожиданностью! После того, как Braii отправили песню, с ними связался Руслан Квинта (музыкальный продюсер Нацотборов на Евровидение) и сказал, что будет рад видеть в отборе именно такую музыку. В прессе говорят, что Braii представляют не только самих себя, но "всю украинскую альтернативную сцену".

№8 Freedom jazz — Cupidon

Freedom jazz — Cupidon

Завершит второй полуфинал Нацотбора зажигательная композиция Cupidon от восхитительного трио Freedom-jazz. Интересно, что каждый выход на сцену — это хорошо продуманное, яркое шоу в стиле кабаре-джаз. Девиз Freedom-jazz: "Много saxa не бывает". Нет-нет, никакой пошлости) Речь идет о том, что в коллективе одна из самых мощных духовых секций.

Кстати, вы также можете прослушать все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019. Напомним, что в финал прошли: YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.