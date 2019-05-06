З першого класу: хлопець дочки Полякової розповів про їх відносини

Популярна співачка Оля Полякова зовсім недавно запевняла, що у її старшої дочки,14-річної Маші Полякової, немає бойфренда, та і з відносинами в її віці варто почекати, але дівчинка піднесла сюрприз – вона почала зустрічатися з хлопцем, про що офіційно оголосила в Instagram. Маша відпочиває зі своїм ровесником на ім'я Максим в Єгипті, куди молоді люди вирушили разом з батьками. Оля схвалила кандидатуру коханого дочки і зазначила, що обранець Маші – хороший хлопець. Сам Максим вирішив трохи розповісти про стосунки з донькою "суперблонндинки" і відповів в сторіз Instagram на питання цікавої публіки.

Він підтвердив, що з юною дочкою зірки його пов'язують романтичні стосунки, а також показав пару фото своєї чарівної дівчини. На одному з кадрів Маша позує в довгій сукні з квітковим принтом, щасливо посміхаючись на камеру.

Також Максим поділився історією знайомства з донькою "Королеви ночі". Виявилося, що молоді люди були однокласниками і знають один одного з першого класу.

Фото: Маша Полякова з хлопцем (instagram.com/maksyk2005)

"Отже, ми з Машею колишні однокласники, знайомі з першого класу. І до четвертого класу вчилися разом, після цього я пішов в іншу школу. Але все одно ми іноді гуляємо і проводимо час разом", - зазначив він.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/maksyk2005)

Також Максим показав фото, на якому катає Машу на спині і тримає на руках. Знімок вийшов кумедним і романтичним одночасно. Правда, відпочинок закоханих затьмарив від'їзд Максима. Хлопець зворушливо попрощався зі своєю коханою.

Фото: Маша Полякова з хлопцем (instagram.com/maksyk2005)

"Машенька, я вже їду. Не нудьгуй, я завжди буду писати. Обов'язково, коли повернешся, підемо гуляти удвох", - пообіцяв Максим.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/maksyk2005)

Раніше Оля Полякова поділилася вірним способом, як змусити дочку піти спати.