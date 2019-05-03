Поки ні: донька Олі Полякової шокувала маму зізнанням про свої стосунки

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Олю Полякову здивували слова доньки

Оля Полякова не проти розділити шанувальників з донькою Машею. Про це співачка сказала у програмі "Ранок з Україною". У свою чергу 14-річна дівчина вразила свою маму несподіваним зізнанням, відкривши кілька сімейних секретів.

"Так, можливо, часто мами немає вдома, ми не святкуємо свята разом, але ми надолужуємо згаяне о другій годині ночі біля холодильника… Які б проблеми у мене в житті не були, будь то стосунки чи просто домашнє завдання", - поділилася Маша Полякова.

Маша Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Слова доньки дещо збентежили артистку і з великим подивом в очах Полякова-старша запитала, чи є в дівчинки стосунки, на що отримала сором’язливе: "Поки ні".

Оля Полякова з донькою (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також "королева ночі" зізналася, що вже задумалася над зірковим майбутнім Маші і вирішила розділити аудиторії.

"Думаю, треба зробити щось молодіжне, тому що у нас немає зірок для молодих. Я вже не тягну, розумієте… Собі заберу аудиторію більш дорослу, але треба ж всіх окучити і нам малі теж потрібні. Тому, я думаю, з Машою щось таке "замутить", як то кажуть", - сказала Оля Полякова.

Оля Полякова з донькою (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, нещодавно одна з найвідоміших українських поп-співачок показала, як змусити дитину піти спати.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова обурилася стилем Кім Кардашян.