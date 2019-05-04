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Дружба чи кохання? Дочка Полякової спантеличила фото в обіймах хлопця

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2019 - 12:57
Дружба чи кохання? Дочка Полякової спантеличила фото в обіймах хлопця
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна красуня позувала зі своїм ровесником в Єгипті

Популярна співачка Оля Полякова, наслідуючи приклад колег, вирушила відпочивати з сім'єю в теплі краї. Для релаксу і відновлення сил зірка вибрала курортний Єгипет. Вона вже встигла поніжитися на пляжі і подивитися вечірнє шоу в Шем-ель-Шейху. Також із зірковою мамою прилетіла і 14-річна Маша Полякова. Юна красуня встигла спантеличити шанувальників знімком в компанії молодого чоловіка, який злегка приобоняв її, поклавши руку на плече. Відповідний кадр вона показала в Instagram.

Дочка Олі Полякової відображена в дещо зухвалому образі. Вона одягла трендові шорти із завищеною талією і білу сорочку, яку зав'язала на вузол під грудьми. Свій лук юна красуня доповнила кокетливим капелюшком і сонячними окулярами круглої форми. Її супутник виглядав більш стримано – хлопець обрав чорні джинси та білу футболку.

"Що для вас важливіше: дружба чи стосунки?" - залишила вона провокаційне питання для підписників.

Дружба чи кохання? Дочка Полякової спантеличила фото в обіймах хлопця

Фото: Маша Полякова з юним супутником (instagram.com/mashapolyakova)

Коментатори одразу ж припустили, що на фото зображений бойфренд Маші. Вони вирішили уточнити у дівчини, ким їй доводиться молодий чоловік на знімку, але відповіді не було.

"Це твій хлопець?", "Суперская пара!", "Ви круті", "Та вона просто приміряється, які там стосунки? Вона ще маленька. Їй просто лестять такі фоточки", "А твоя мама піддержує такі стосунки? Якщо так, я звісно не проти мені просто було цікаво", "Це твій бойфренд чи друг?" - цікавилися фоловери.

У сторіз Маша також опублікувала кадр, на якому позує в компанії цього ж хлопця, якого звуть Максим, з чорною маскою-плівкою на обличчі.

Дружба чи кохання? Дочка Полякової спантеличила фото в обіймах хлопця

Фото: Маша Полякова з молодою людиною (instagram.com/maksyk2005)

Маша та Максим весело сміються на камеру. У фотоблозі хлопця також можна зустріти кадри з Машею, зроблене на пляжі.

Дружба чи кохання? Дочка Полякової спантеличила фото в обіймах хлопця

Фото: Маша Полякова з молодою людиною (instagram.com/maksyk2005)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова заявила про те, що у старшої дочки Маші поки немає стосунків, а також зізналася, що готує дівчинку стати справжньою зіркою.

Раніше Оля Полякова поділилася наочним способом, як змусити дитину піти в ліжко.

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