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Перемир'я: на різдвяній службі Кейт Міддлтон і Меган Маркл виглядали подругами

Lite » Зірки 25.12.2018 - 15:28
Перемир'я: на різдвяній службі Кейт Міддлтон і Меган Маркл виглядали подругами
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Різдво по-королівськи - вся сім'я зібралася для відвідування церкви

У королівській родині ранок Різдва починається з відвідин ранкової різдвяної служби в маєтку Сандрингем.

Королівська сім'я Великобританії вже багато років традиційно святкує Різдво в маєтку Сандрингем в графстві Норфолк. Короноване сімейство відвідує ранкову службу в церкві Святої Марії Магдалини, що розташований неподалік від резиденції королеви.

Перемир'я: на різдвяній службі Кейт Міддлтон і Меган Маркл виглядали подругамиФото: Так почався різдвяний ранок у королівській родині (instagram.com/kensingtonroyal)

Звичайно ж, з усієї святкової процесії найбільшу увагу привернули сама королева Єлизавета II, і дружини її онуків — Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Згідно з версією ЗМІ дівчини відразу не порозумілися між собою, і, можливим підтвердженням цього стало те, що Меган і Гаррі відмовилися зупинитися в будинку Кейт і Вільяма Анмер-холі, а вважала за краще зупинитися у королеви в Сандрінгемі — незважаючи на тісноту.

На цей раз, судячи з фото, герцогині хотіли розвінчати міф про те, що між ними є конфлікт. Кейт і Меган йшли поруч, невимушено посміхалися, і за повідомленнями журналістів, які були присутні на місці подій, час від часу перемовлялися один з одним. Вони назвали те, що відбувалося між Кейт і Меган - "різдвяне перемир'я".

Не обійшлося і без обговорення нарядів. Кейт вибрала приталене пальто винного відтінку. Берет, аксесуари та взуття герцогиня підібрала в тон пальто, проте віддала перевагу більш глибокому відтінку, з холодним поддтоном.

Меган обрала образ в темних тонах, пальто і сукню вона одягла темно-синього кольору, капелюшок теж прикрашав синій декор. В якості взуття, Меган вирішила обрати чоботи, оскільки вагітність зобов'язує одягатися по погоді, навіть персон королівської родини.

Нещодавно ми згадували про те, якими ж були ключові моменти в історії відносин Меган Маркл і принца Гаррі, тому LITE зібрав "альбом" кращих фотографій за 2018 рік.

Крім того нещодавно в мережу просочилася інформація про те, що Меган Маркл, з-за постійних порушень королівського протоколу, напружених відносин з дружиною принца Вільяма - Кейт Міддлтон, і складного характеру Меган, дали досить грубе прізвисько в палаці.

Доречі, днями Меган Маркл, вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. Вагітна герцогиня Сассекская відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відео: Цікаві факти про Меган Маркл (video.rbc.ua)

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Новини України Кейт МіддлтонМеган Маркл
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