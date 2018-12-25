Перемирие: на рождественской службе Кейт Миддлтон и Меган Маркл выглядели подругами

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Рождество по-королевски - вся семья собралась для посещения церкви

В королевской семье утро Рождества начинается с посещения утренней рождественской службы в поместье Сандрингем.

Королевская семья Великобритании уже много лет традиционно празднует Рождество в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Коронованное семейство посещает утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины, что распологается неподалеку от резиденции королевы.

Фото: Так началось рождественское утро в королевской семье (instagram.com/kensingtonroyal)

Конечно же, из всей праздничной процессии самое большое внимание привлекли сама королева Елизавета II, и жены ее внуков — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Согласно версии СМИ девушки сразу не поладили между собой, и, возможным подтверждением этого стало то, что Меган и Гарри отказались остановиться в доме Кейт и Уильяма Анмер-холле, а предпочла остановиться у королевы в Сандрингеме — несмотря на тесноту.

На этот раз, судя по фото, герцогини хотели развенчать миф о том, что между ними есть конфликт. Кейт и Меган шли рядом, непринужденно улыбались, и по сообщениям журналистов, которые присутствовали на месте собітий, время от времени переговаривались друг с другом. Они назвали то, что происходило между Кейт и Меган - "рождественское перемирие".

Не обошлось и без обсуждения нарядов. Кейт выбрала приталенное пальто винного оттенка. Берет, аксессуары и обувь герцогиня подобрала в тон пальто, однако оттенок предпочла более глубокий, с холодным поддтоном.

Меган выбрала образ в темных тонах, пальто и платье она надела темно-синего цвета, шляпку тоже украшал синий декор. В качестве обуви, Меган предпочла сапоги, поскольку беременность обязывает одеваться по погоде, даже особ из королевской семьи.

Недавно мы вспоминали о том, какими же были ключевые моменты в истории отношений Меган Маркл и принца Гарри, поэтому LITE собрал "альбом" их лучших фотографий за 2018 год.

Кроме того недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера Меган, дали довольно грубое прозвище во дворце.

Кстати, на днях Меган Маркл, вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. Беременная герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

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