В облегающем платье и на каблуках: Меган Маркл посетила дом престарелых

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Наряд герцогини подчеркнул ее внушительный животик

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая беременна первенцем, на днях вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. 37-летняя герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

Отметим, что там живут художники, артисты, актеры и другие представители индустрии развлечений, которые всю жизнь посвятили этим творческим профессиям. Сама же Меган до замужества также снималась в кино, так что им было о чем поговорить.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Для появления на публике Маркл выбрала белое облегающее платье средней длины с черными узорами от бренда Brock Collection стоимостью чуть больше тысячи долларов, которое подчеркнуло ее уже весьма внушительный животик. Напомним, первый ребенок бывшей актрисы должен появиться на свет весной.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/elleaus)

Дополнила образ герцогиня серым пальто от Soia&Kyo, а также замшевыми лодочками на высоком каблуке ее любимого бренда Aquazzura и розовым клатчем.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/birkirazcom)

В рамках своего визита Меган встретилась с персоналом учреждения и его обитателями, а также с удовольствием мастерила вместе с ними новогодние поделки и украшения.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghanandharry1)

Напомним, Меган Маркл показала округлившийся животик на церемонии The Fashion Awards 2018. На церемонии у жены принца Гарри выпала почетная миссия - она вручала награду дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором дома Givenchy и создателем свадебного платья герцогини.

Ранее Меган Маркл появилась на благотворительном концерте Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне, который ежегодно проходит под патронатом королевы.

Кстати, принц Гарри отказался от семейной традиции ради Меган Маркл.

Как прошла свадьба Меган Маркл и принца Гарри (видео: РБК-Украина)