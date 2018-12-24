Love story Меган Маркл и принца Гарри: лучшие фото влюбленных

Принц Гарри и Меган Маркл: история отношений (коллаж: LITE)

История этой пары доказывает — Любовь существует!

Назови Меган Маркл и принца Гарри самой обсуждаемой парой 2018 года — не ошибешься. В этом году весь мир наблюдал за роскошной свадьбой Меган и Гарри в Виндзорском замке, тысячи поклонников поздравляли герцогиню Сассекскую с беременностью, прослеживали каждый их шаг во время путешествия в Австралии и Новой Зеландии, обсуждали наряды Меган и выступления Гарри.

Весной 2019 года герцоги Сассекские ждут появления первенца. Поэтому ажиотаж вокруг пары еще не скоро утихнет ;)

LITE решил вспомнить ключевые моменты в истории отношений Меган Маркл и принца Гарри, а также собрать "альбом" их лучших фотографий за 2018 год.

Не просто так Меган и Гарри называют "самой романтичной парой" королевской семьи Британии. Они не стесняются держаться за руки, мило улыбаться и обнимать друг друга даже во время чинных мероприятий. Сколько бы сплетен не возникало вокруг этой звездной пары, но их искренние и доверительные взгляды не заставляют сомневаться в Любви.

19 мая 2018. "Первый поцелуй" — так звучит подпись к свадебному фото Меган и Гарри на официальных страничках королевской семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Первое свидание вслепую и романтическая ночь под африканским небом

Меган и Гарри встретились на свидании вслепую летом 2016 года — их свела общая подруга. Следует отметить, что Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, девушка развивала карьеру актрисы. По словам будущей герцогини, она мало что знала о королевской семье, поэтому особого восхищения перспектива знакомства с Гарри у нее не вызвала. Меган только поинтересовалась у подруги: "А он милый?"

В одном из интервью Маркл отметила, что на первом свидании они немного выпили, разговорились, и поняли — им нужно встретиться на следующий день.

Позже у принца Гарри спрашивали, когда именно он понял, что Меган — та самая, единственная? Гарри без раздумий ответил: "Когда впервые ее увидел".

В ноябре 2017 счастливые Гарри и Меган объявят о помолвке, организовав тематическую фотосессию. К этому моменту паре придется пережить "крещение прессой" и тяжелые месяцы давления со стороны недоброжелателей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После второго свидания, как говорится, завертелось. Уже через пару недель знакомства принц Гарри предложил Маркл сопровождать его во время поездки в Африку.

"Я смог убедить ее присоединиться ко мне в Ботсване, где мы разбили совместный лагерь под звездами. Тогда мы действительно смогли остаться наедине, у нас появился шанс узнать друг друга лучше", — вспоминает о начале тайного романа Гарри.

Тайна раскрыта: Меган + Гарри = Любовь

16 октября 2018. Меган и Гарри в Сиднейском оперном театре. Обратите внимание: Меган крайне редко держит супруга под руку, как это делают другие особы королевской семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Четыре месяца Меган и Гарри наслаждались компанией друг друга, пара всячески скрывала от посторонних свои романтические отношения. Но уж 31 октября 2016 в прессу просочилась новость о том, что принц Гарри встречается с американской актрисой, он "одурманен" Маркл и "выглядит более счастливым, нежели во время предыдущих своих романов".

Интересно, что в тот же день на своей Instagram-страничке, которую после вхождения в королевскую семью пришлось удалить, Маркл опубликовала милое фото двух "обнимающихся" бананов, возможно, намекая на новую любовь.

Об этом периоде "затишья" Маркл с трепетом вспоминала: "Мы посвятили друг другу несколько месяцев "без посторонних глаз", это было удивительно".

В 2018-м Меган и Гарри посетили старейший зоопарк Австралии, поддержав кампанию защиты диких животных. Этот снимок с мальчиком растрогал поклонников пары, ведь сделан он был сразу же после объявления о беременности Меган (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

17 октября 2018. "Подготовка к семейной жизни" — в шутку прокомментировали фото поклонники пары (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В ноябре 2016 события разворачивались молниеносно. В начале месяца в британскую прессу просочилась информация, что Гарри представил Меган своему отцу Чарльзу.

Уже 8 ноября принц Гарри официально объявил о своих отношениях с Меган Маркл. При этом герцог Сассекский буквально умолял журналистов и просто любопытствующих прекратить "атаковать" и всячески донимать его подругу.

Испытание прессой и вхождение в семью

В тропических лесах Новой Зеландии (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А этот снимок беременной герцогини Сассекской имеет особую ценность, ведь сделал его лично принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Гарри и Маркл не ожидали настолько активного внимания к своей паре. Поклонники атаковали соцсети Меган, требуя подробностей. В ее адрес даже сыпались угрозы. В тот момент Гарри вовсе отказался от чтения прессы.

Многие упрекали Меган, мол, она, как актриса и публичная персона, должна быть готова к настолько активному натиску СМИ. Но позже Маркл призналась, что она никогда не была частью "таблоидной культуры", она всегда жила относительно тихо. Девушка пережила настоящий стресс.

Даже брат Гарри, принц Уильям решил защитить пару, заявив, что у них есть "право на неприкосновенность".

Только посмотрите, как нежно Меган смотрит на Гарри! Этот снимок, сделанный в Австралии, по праву считается одним из самых лучших в семейном альбоме пары (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Ужас" закончился лишь в декабре 2016 года. В британских СМИ появилось сразу два положительных сообщения. Одни утверждали, что Елизавета II "полностью поддерживает", другие — "королева рада видеть Гарри в любовных отношениях". Как бы там ни было, но для Меган и Гарри это был отличный знак.

Рождество Гарри и Меган вынуждены были провести отдельно друг от друга. Зато Новый 2017 года пара встретила вместе в Лондоне.

Романтическое путешествие в Норвегию и "возвращение" в Африку

21октября 2018. Даже на одном из соревнований Invictus Games 2018 Меган и Гарри не забывали держаться за руки (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После встречи Нового года, Гарри подарил своей возлюбленной поездку в Норвегию. В СМИ отмечалось, что романтик Гарри спланировал путешествие так, чтобы они с Меган застали северное сияние.

Вернувшись из Норвегии, Гарри наконец представил любимую своей невестке Кейт Миддлтон, а также племяннице — маленькой принцессе Шарлотте. Встреча состоялась в Кенсингтонском дворце. Пресса сообщила, что Кейт и Меган "поладили друг с другом".

14 июля 2018. Кейт Миддлтон и Меган Маркл на женском финале теннисного турнира Уимблдон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Далее последовали "романтические будни". Меган Маркл продолжала сниматься в сериалах, время от времени наведываясь в Лондон к своему любимому. В марте 2017 Меган отправилась к Гарри на Ямайку, где его друг праздновал свадьбу. В апреле Гарри улетел в Торонто, где провел с Меган пасхальные праздники.

В августе 2017 пара вновь отправилась в Африку для празднования 36-летия Меган. Это было весьма символично, ведь ровно год назад Меган и Гарри узнавали друг друга под звездами Черного континента.

В течение трех недель любовники колесили по Африке, посетили Ботсвану и завершили свое путешествие у водопада Виктория.

Помолвка и свадьба

Влюбленные Меган и Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл наконец официально объявили о помолвке.

В том же месяце Маркл завершила карьеру актрисы — у девушки появилась новая, более ответственная роль. Перед свадьбой Маркл приняла британское подданство и сменила конфессию. Она прошла обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась пышная свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Миллионы людей со всего мира наблюдали за процессией.

Поклонники пары восхищались сдержанным свадебным платьем Меган от бренда Givenchy. По желанию Меган на фате были вышиты символы 53-х стран Содружества.

Интересно, что дизайн кольца для помолвки разработал сам принц Гарри. В центре композиции — огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы.

Меган и Гарри ждут первенца

15 октября Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассексские ожидают своего первенца, который будет седьмым в очереди на престол. Ребенок должен появиться весной 2019 года.

Объявление прозвучало в момент, когда пара приземлилась в Австралии для своего первого совместного королевского тура. Они посетят Австралию, Фиджи, Тонгу и Новую Зеландию.

15 октября 2018. "Их Королевские Высочества Герцог и Герцогиня Сассекские рады объявить, что Герцогиня ждет ребенка весной 2019 года" (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В последнее время, кроме подготовки к новому важному этапу, Гарри и Меган занимаются благотворительностью и активной социальной жизнью: посещают дома престарелых, приюты, сирот...

История этой пары доказывает, что настоящая Любовь существует. Прекрасное чувство, если оно исходит от сердца, способно преодолеть даже самые скверные ситуации, сплетни и завистливые взгляды. Любите друг друга, несмотря ни на что, как Меган и Гарри!

После свадьбы Меган и Гарри поблагодарили каждого, кто верил в их любовь и поддерживал их все эти годы возможных разногласий, тайн и счастья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Яркие кадры свадьбы Меган Маркл и пинца Гарри (видео: РБК-Украина)