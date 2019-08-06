"Те лаємося, то обожнюємо": Топалов розговорився про особливості взаємин

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав емоційне весільне фото

Чоловік Регіни Тодоренко, музикант Влад Топалов із задоволенням ділиться з шанувальниками емоціями, радощами і печалями, просить у них поради, обговорює актуальні теми, висловлює свою думку і завжди з нетерпінням чекає зворотного зв'язку. Він нерідко вступає в діалог і навіть дискусії зі своїми передплатниками під фото і відео в соцмережі, читає коментарі і реагує на окремі висловлювання, причому часом вкрай емоційно. Його люблять за чесність і щирість і критикують за часом зайву відвертість і навіть різкість суджень. На цей раз новий пост музикант вирішив присвятити особливостям відносин зі своїми перідписниками в Instagram.

Обговорення делікатної теми співак супроводив досить оригінальним для такої ціли фото. На чорно-білому весільному знімку він зображений разом з Регіною. Влад емоційно підняв руки вгору, а на його обличчі відображена ціла гама почуттів, про що говорить жива міміка музиканта. Ведуча щиро сміється, склавши руки.

"Звичайно, я не перестаю дивуватися палітрі характерів серед вас, тих, хто читає мене...... Скільки злості! У той же час, скільки любові! І те, і інше - взагалі не обґрунтовано.... Все кажу собі - не читай ніколи коментарі, що не дивися навіть. І все одно читаю, хочу відповісти, хочу дати зрозуміти, що я спілкуюся з вами, що мені не байдуже, а в підсумку виходить точно як у приказці - "не буди лихо, поки тихо". Ну, нічого нового, з іншого боку, рухаємося далі! Як кажуть китайці - "собака гавкає, а караван рухається далі" p.s. Для особливо обдарованих уточнюю - ні, ви не собаки, а я не караван. Це ПРОСТО ПРИСЛІВ'Я. У будь-якому разі, я радий спілкуватися з вами! Нехай у нас не гладко виходить, зате чесно, без лестощів і брехні. Як є! Як в житті і буває. То лаємося і ненавидимо, то обожнюємо і любимо! Значить ми - живі! Обіймаю!" - закінчив свій щирий монолог співак.

Влад Топалов з Регіною Тодоренко на весіллі (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники Влада перейнялися його словами і порадили не звертати уваги на негативні коментарі, а також замилувалился парою музиканта і ведучої.

Від вас виходить душевність і щирість, так, є якась біль, трохи щемить і резонує те, що є недоброзичливці, але величезний ви Молодчинка, і ви, я впевнена, відмінно справляєтеся з цим! Величезне вам спасибі за вашу подачу!

Ви милі, не звертайте увагу на злість

Ви красені! Шалено рада, що з вас вийшла така красива і гармонійна пара! Щастя вам, друзі! Вам і всій вашій родині!

Щастя Вам великого та кохання!

- Гарна пара, любові вам міцною, величезної і чистою, завжди дивлюся на вас, такі класні

Все правильно, не звертаєте уваги на диванних критиків

Молодець! Вірно написав!

Молодці, хай щастя в домі живе завжди!

Так ви класна пара! Щастя Вам і любові!

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою дитячу радість і згадала, як долучилася до світу мистецтва.

Також Влад Топалом зворушив шанувальників зізнанням для дружини і сина.