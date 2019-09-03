Пеннівайз повертається: у прокат виходить хоррор "Воно 2" за романом Стівена Кінга

У фільмі зіграли Джеймс МакЕвой і Джессіка Честейн
В Україні стартує показ фільму жахів "Воно 2" за однойменним романом Стівена Кінга. Нагадаємо, перша частина вийшла в 2017 році. У головних ролях в стрічці режисера Андреса Мускетті зіграли Джеймс МакЕвой, Джессіка Честейн, Білл Скарсгард, Білл Хейдер, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Софія Лилис, Енді Бін та інші.
Сюжет фільму:
Після того, як "Клуб невдах" здолав клоуна Пеннівайза, шляхи дітей розійшлися: вони подорослішали і виїхали з міста. Однак навколо знову діється щось дивне, і знову безслідно зникають діти. Схоже, як і кожні 27 років, зло повернулося тероризувати місто Деррі. Майк, єдиний з клубу, хто залишився жити в рідному місті, вирішує скликати додому інших друзів. Досі шоковані пережитим у дитинстві, кожен з них повинен змусити себе перемогти найбільші страхи, щоб назавжди знищити зловісного клоуна. Але тепер він став ще небезпечніше і смертоносніше...
Знімаючи "Воно", творці фільму вирішили розповісти історію тільки юних Невдах, стилістично розбивши оповідання романа, який постійно здійснює стрибки в часі. На цей раз сценарій включив і ті події літа 1989 року, які глядачам ще не показували; переміщення в минуле включають не тільки флешбеки в дитинство, але і заповнюють прогалини в пам'яті, які є, здається, у всіх дорослих Невдах.
Кадр з фільму "Воно 2"
Режисер коментує: "Люблю цей книжковий діалог між двома тимчасовими лініями, завжди хотів включити його в другий фільм. "Воно 2" розповідає історію через двадцять сім років, але Невдахи повинні відправитися в минуле, щоб повернути щось дуже-дуже важливе. Вони повинні згадати, хто вони такі і наскільки дивний той зв'язок, що між ними є".
Трейлер фільму "Воно 2":
Трейлер фільму "Воно 2"
Розклад сеансів
Фільм "Воно 2" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою. Прокат стартує з 5 вересня.
Критики про фільм "Воно 2"
Ерік Девіс, Fandango: "Приголомшливий напарник до першої частини. Схожі флюїди, відмінне розуміння між акторами та приємне поєднання хоррора з гумором. Частина 2 важче за настроєм, тут йде розмова про перемогу над травмою дитинства і під кінець я аж розчулився. Білл Хейдер затьмарив усіх".
Стівен Вайнтрауб, Collider: "#ОноЧасть2 приголомшує. Старші актори прекрасні, і сподобалося, як у фільмі зіставлені діти і дорослі. Багато писати не буду, тому що більшість з вас і так подивиться фільм. Вітаю всіх, хто брав участь у створенні фільму, відмінна робота".
Кадри з фільму "Воно"
Цікаві факти про фільм "Воно 2":
Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.