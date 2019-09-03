Пеннівайз повертається: у прокат виходить хоррор "Воно 2" за романом Стівена Кінга

Кадр з фільму "Воно 2"

У фільмі зіграли Джеймс МакЕвой і Джессіка Честейн

В Україні стартує показ фільму жахів "Воно 2" за однойменним романом Стівена Кінга. Нагадаємо, перша частина вийшла в 2017 році. У головних ролях в стрічці режисера Андреса Мускетті зіграли Джеймс МакЕвой, Джессіка Честейн, Білл Скарсгард, Білл Хейдер, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Софія Лилис, Енді Бін та інші.

Сюжет фільму:

Після того, як "Клуб невдах" здолав клоуна Пеннівайза, шляхи дітей розійшлися: вони подорослішали і виїхали з міста. Однак навколо знову діється щось дивне, і знову безслідно зникають діти. Схоже, як і кожні 27 років, зло повернулося тероризувати місто Деррі. Майк, єдиний з клубу, хто залишився жити в рідному місті, вирішує скликати додому інших друзів. Досі шоковані пережитим у дитинстві, кожен з них повинен змусити себе перемогти найбільші страхи, щоб назавжди знищити зловісного клоуна. Але тепер він став ще небезпечніше і смертоносніше...

Знімаючи "Воно", творці фільму вирішили розповісти історію тільки юних Невдах, стилістично розбивши оповідання романа, який постійно здійснює стрибки в часі. На цей раз сценарій включив і ті події літа 1989 року, які глядачам ще не показували; переміщення в минуле включають не тільки флешбеки в дитинство, але і заповнюють прогалини в пам'яті, які є, здається, у всіх дорослих Невдах.

Кадр з фільму "Воно 2"

Режисер коментує: "Люблю цей книжковий діалог між двома тимчасовими лініями, завжди хотів включити його в другий фільм. "Воно 2" розповідає історію через двадцять сім років, але Невдахи повинні відправитися в минуле, щоб повернути щось дуже-дуже важливе. Вони повинні згадати, хто вони такі і наскільки дивний той зв'язок, що між ними є".

Трейлер фільму "Воно 2":

Трейлер фільму "Воно 2"

Розклад сеансів

Фільм "Воно 2" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою. Прокат стартує з 5 вересня.

Критики про фільм "Воно 2"

Ерік Девіс, Fandango: "Приголомшливий напарник до першої частини. Схожі флюїди, відмінне розуміння між акторами та приємне поєднання хоррора з гумором. Частина 2 важче за настроєм, тут йде розмова про перемогу над травмою дитинства і під кінець я аж розчулився. Білл Хейдер затьмарив усіх".

Стівен Вайнтрауб, Collider: "#ОноЧасть2 приголомшує. Старші актори прекрасні, і сподобалося, як у фільмі зіставлені діти і дорослі. Багато писати не буду, тому що більшість з вас і так подивиться фільм. Вітаю всіх, хто брав участь у створенні фільму, відмінна робота".

Кадри з фільму "Воно"

Цікаві факти про фільм "Воно 2":

Зйомки фільму почалися 19 червня 2018 року в Торонто, Канада, та офіційно завершилися 30 жовтня 2018 року.

Джессіка Честейн і Джесс Вейшлер, які грають головні жіночі ролі, є кращими подругами в реальному житті.

Це друга екранізація книги Стівена Кінга, випущена в 2019 році, після "Кладовище домашніх тварин" (2019).

В інтерв'ю Білл Скарсгард заявив, що навіть після закінчення зйомок йому будуть снитися кошмари.

Хоча цей фільм про дорослих, діти будуть з'являтися в деяких сценах з спогадами.

Білл Хейдер не знав, що Білл Скарсгард, який зіграв Пеннівайза, дійсно може рухати очима у двох різних напрямках. Хейдер запитав Скарсгарда, що за редагування було зроблено для досягнення ефекту в першому фільмі. Скарсгард відповів: "О, ти це маєш на увазі?" і робить це, змушуючи Хейдера сходити з розуму.

Нагадаємо, український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.