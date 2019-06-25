Піна днів: Кортні Кардашян спокушає вигинами у відвертому купальнику на дикому пляжі

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

40-річна зірка насолоджується відпочинком на узбережжі

Кортні Кардашян, як і її знамениті сестри, ніколи не проти продемонструвати своє тіло у всій красі. Нещодавно вона захоплювала майже 80-мільйонну армію фанатів ультракороткою червоною міні-сукнею, розшитий паєтками, яке доповнили босоніжки на величезних шпильках. Потім дістала з архівів кадр для зйомки Vogue, де позує повністю голою.

Старша Кардашьян любить демонструвати своє тіло (фото: instagram.com/kourtneykardash)

А кілька годин тому бізнесвумен і телезірка поділилася фото з мальовничих місць. Але морські пейзажі не були б такими яскравими, не додай їм нотку пікантності сама Кортні. Вона прилягла на берег, спокусливо прогнувшись і показавши свою фігуру в суцільному купальнику з високими вирізами на стегнах. Такий фасон вигідно підкреслив тонку талію, стрункі ноги і пишні груди 40-річної знаменитості. "Вдячна", – коротко написала Кортні.

Кортні вирушила на відпочинок (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Шанувальники тут же почали обговорювати, як ідеально місце, де вона відпочиває і як чудово починати понеділок з такого проведення часу. Але ще більше компліментів зібрала сама зірка і її бездоганне тіло.

Секрети фігури зірки дуже прості – спорт і правильне харчування (фото: instagram.com/kourtneykardash)

До речі, Кортні не раз зізнавалася, що підтримувати себе у формі їй допомагають прості правила. І перше з них – правильне харчування. У раціоні знаменитої красуні немає глютена і молочних продуктів, також і борошняні вироби вона намагається вживати по мінімуму. А ось овочі, смузі, суперфуди завжди присутні в її меню. До речі, ще одне табу – кава. Старша з Кардашьян сміється, що він робить її "просто божевільною".

Кортні любить кумедні сторіз (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Що стосується спорту, то вона займається з особистим тренером, і ці заняття носять регулярний характер. Ще один пунктик – правильний і якісний догляд за шкірою, а також періодичний відпочинок від косметики. Зірка розповідає, що коли перебуває вдома, завжди дає своєму обличчю відпочити. Вона змиває мейк-ап і просто насолоджується рутинними справами. Кортні зізнається: саме з цього моменту вона повністю розслаблена і може просто побути собою.