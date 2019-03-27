ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México

Lite » Мода 27.03.2019 - 11:03
Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México
Кортні Кардашян (фото: instagram.com/voguemexico)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

39-річна знаменитість стала героїнею нового випуску Vogue belleza

Слідом за Кайлі Дженнер, яка нещодавно прикрасила обкладинку глянцю, поспішила і її сестра – Кортні Кардашян. Вона стала героїнею нового б'юті-випуску Vogue belleza для Vogue México. 39-річна зірка соцмереж і бізнесвумен – справжній приклад успішної ділової жінки, чим і привернула увагу відомого глянцю.

Кортні Кардашян

Кортні Кардашян на обкладинці всесвітньо відомого глянцю

"#KourtneyKardashian, мати, дочка, сестра і ділова жінка, яка досягла нових висот, створюючи імперію і багатство у всіх областях. Самоучка, використовує свої 74,7 мільйона підписників у своїх соціальних мережах, щоб побудувати свій бренд і солідний бізнес. Її головна сила полягає в підтримці її сім'ї, в тому, щоб продовжувати просувати всі її мрії, і в квітні вона приїжджає на нашу спеціальну вечірку #VogueBelleza, щоб розповісти про ключі, які привели її до успіху в особистому і професійному житті", – прокоментували на офіційній сторінці Vogue.

Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México

Кортні Кардашян

Кортні Кардашян для Vogue México

Пристрасть до роботи, успіх і секрети його досягнення, рівновага в особистій і професійній сферах – ось головні теми нового випуску зі скандальною знаменитістю.

"Я ніколи не думала, що стану еталоном у світі бізнесу, моди і краси, просто постійна робота відкрила мені шлях для розвитку і вивчення нових аспектів мого життя. Я хочу донести до своїх передплатників, що ми всі здатні вирішувати нові завдання і залишати позаду наші страхи", – написала Кортні у своєму акаунті.

Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México

Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México

Кортні Кардашян для Vogue México

Зрозуміло, фешн-зйомка, де Кортні постає в декількох стильних образах: від загадкового в чорному гіпюровому платті до ділового в яскраво-червоному брючному костюмі. Видання також представило 2 обкладинки. Перша вийшла сексуальною, але при цьому не у звичній для Кортні максимально відвертій манері, а з натяком на оголеність. Прикрашають зірку тільки яскраво-помаранчеві тіні і пластиковий браслет. Друга у вже згаданому чорному напівпрозорому платті розкриває витонченість і жіночність Кортні.

"Пристрасть в кожному з моїх проектів дуже важлива, кожен день вимагає нових зусиль, тому що я беру участь у різних видах діяльності, які поглинають більшу частину моєї енергії. Тому я повинна бути дуже чіткою у своїх рішеннях, направляючи свою увагу і, перш за все, любов на все, що я роблю".

Нагадаємо, ворожнеча між Кім Кардашян і Наомі Кемпбелл, здається, завершилася. "Королева інстаграма" відповіла провокаційним фото.

Також до цього Кім Кардашян у кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.

Народжена виділятися: Вінні Харлоу заворожила відвертою зйомкою з екзотичними птахами Такою її ще не бачили: Белла Хадід блищить на ексклюзивній цифровій обкладинці Vogue (відео)
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України стильмодельКім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся