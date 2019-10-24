Папина копия: Тина Кароль с сыном развлекаются во Львове

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица умилила фанатов нежным фото с Веней

Тина Кароль не так уж часто видится с единственным сыном Вениамином, ведь 10-летний мальчик уже несколько лет как живет в Великобритании - он учится в одной из школ Лондона и уже может похвастаться шикарным произношением. Недавно в интервью певица призналась, что сын невероятно похож на своего отца как внешне, так и манерами, и растет настоящей опорой для нее. Сейчас Веня прилетел в Украину и мама с сыном воссоединились во Львове.

На фан-странице Кароль в Instagram появилось трогательное совместное фото артистки с сыночком. Тина сделала селфи, при этом она одета в черную водолазку, а Веня в стильную клетчатую рубашку.

Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (instagram.com/tina_karol)

Судя по всему, позже звездная мама с сыном побывали в подземелье, что явно пришлось по вкусу мальчику.

Фото: Сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Он примерил на себя роль средневекового рыцаря и даже "достал" меч из камня.

via GIPHY

Поклонники артистки расрогались нежным фото и в очередной раз отметили, что Вениамин - копия своего покойного отца Евгения Огира.

Достойная мама , умница и сын мамина радость и гордость!!!!!

Да! - он копия своего отца, может таким образом Господь старается смягчить то, что случилось...

Папина копия!

Лицо больше на маму)

Тато був би такий гордий і щасливий. Мабуть кожного разу усміхається на небесах , коли вас бачить

Вы прекрасны!

Він дуже красивий милий хлопчик

Красавчик

Тиночка, ты умница, я тобой восхищаюсь. СЧАСТЬЯ ВАМ

Как достойно! С каким глубоким уважением! Апплодирую

Боже Тина он копия Женя

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль в блестящем "платье русалки" покорила сексапильными изгибами. Таким образом певица анонсировала выход новой песни "Иди на жизнь".

Ранее Тина Кароль соблазнила сеть кадрами в халате. Она приспустила линию плеча и кокетливо оголила грудь на камеру.