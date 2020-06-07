Татова донечка: Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками і вразила подарунком для тата

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала, чим порадувала тата-іменинника

Катя Осадча зазвичай показує батьків вкрай рідко – тільки за значного приводу і свят. І якщо знімки з чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном, обличчя якого пара все ще приховує, на її сторінці в Instagram часті "гості", то тато і мама з'являються лише зрідка. В цей раз у теледіви був прекрасний привід познайомити шанувальників з родиною.

Батько ведучої, Олександр Володимирович, 6 травня, в суботу відсвяткував день народження. З такої нагоди Катя приїхала в гості до батьків, а в якості вражаючого солодкого презенту подарувала імениннику "космічний" торт. Також на фото можна побачити і маму ведучої Ганну Павлівну.

На одному з кадрів Катя позує з татом на зеленій галявині біля будинку. На ній – легке повітряне плаття лимонного відтінку в дрібний квітковий принт і зручне взуття на низькому ходу.

Фото: Катя Осадча привітала тата з днем народження instagram.com/kosadcha)

"З Днем народження, тато! Такий чудовий літній день і прекрасне сімейне свято! Многая літа", - підписала вона фото з іменинником.

Фото: Катя Осадча привітала тата незвичайним тортом (instagram.com/kosadcha)

Тата Каті поспішили привітати і її зіркові друзі: Гайтана, Джамала, Потап, Ольга Цибульська та Олексій Суханов. Підписники теледіви приєдналися до вітань та теплих слів і зазначили схожість доньки і батька.

Катруся татусева донечка

Многії літа вашому татові

Дуже гарні, такі схожі

Такі чудові тато і мама! Многії літа!

Катерино, Ви надзвичайно схожа на батька! Вітання!

Катя,дуже схожа на тата

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали теплі почуття під яскравою веселкою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite