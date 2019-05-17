"Тато схожий на Ентоні Хопкінса": Настя Каменських замилувала мережу фото з батьками

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася в любові рідним людям

Настя Каменських, яку часто критикують в мережі за надто відверті і "голі" фото, здивувала і порадувала шанувальників теплим родинним знімком. Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото зі своїми батьками, викликавши у фанів хвилю розчулення.

Настя, одягнена в джинсову куртку, зробила селфи, ніжно обіймаючи тата, а зліва в кадрі можна також побачити її маму. Всі вони вдоволено посміхаються на камеру і видно, що в сім'ї панує любляча і позитивна атмосфера.

"Пап, ми тебе з мамою дуже любимо", - підписала Каменських фото.

Фото: Настя Каменських з батьками (instagram.com/kamenskux)

Мабуть, у батька відомої артистки день народження.

Звичайно ж, фани залишили безліч розчулених коментарів, бажаючи батькам співачки здоров'я і довгих років життя. Багато також зазначили, що її тато разюче схожий на знаменитого голлівудського актора Ентоні Хопкінса.

"Копія Ентоні Хопкінса)"

"Так на хопкінса схожий"

"Здоров'я вашим батькам"

"Гарні"

"Супер, здоров'я батькам, ви класні!!!"

"Яке тепле фото"

"Здоров'я татові міцного!!! Це щастя, коли батьки з Вами"

"Дуже милі"

"Боже, Ваш тато Настя схожий на Ентоні Хопкінса"

"Як мило"

"Гарна і добра фотографія!"

"Папа - вилитий Ентоні Хопкінс"

"У мами вдома на кухні так добре)"

"Я думав це Ентоні Хопкінс )"

Нагадаємо, Настя Каменських довела до сліз душевним виконанням нового хіта "Обіцяю".

Тим часом у ЗМІ на даний момент активно обговорюють чутки про можливе весілля Потапа і Насті Каменських, яке нібито має відбутися 23 травня. На цю новину відреагувала тільки прес-служба Каменських. При цьому в прес-службі не заперечують, не підтверджують інформацію.

До речі, в мережі вже показали запрошення-листівку на весільну вечірку 23 травня від Потапа і Насті.