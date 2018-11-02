Тато в четвертий раз: молода дружина 69-річного Олександра Градського народила сина

Олександр Градський і Марина Коташенко. Фото: instagram.com/paparatsi_non_stop

Радянський і російський музикант приховував від громадськості вагітність обраниці

У середу, 31 жовтня, Олександр Градський став батьком в четвертий раз. Цивільна дружина 69-річного артиста - 37-річна Марина Коташенко подарувала йому сина, передає StarHit.

Дитину назвали Іваном. Зараз Мариан з малюком знаходяться лікарні – але, за словами лікарів, почуваються обидва відмінно. Маленький Ваня став четвертою дитиною для Градського і другим для його обраниці.

Подія для шанувальників зоряної пари несподіване - Олександр не афішував цікаве положення Марини. Цивільна дружина Градського – персона не особливо публічна, більше часу проводить в США, ніж в Росії. Так що розглянути зміни в її фігурі фанати просто не встигли.

Зазначимо, що обраниця Олександра Градського молодше його на 32 роки - однак закоханих різниця у віці не бентежить.

"З її даними вона могла б зацікавити чоловіка набагато багатше, молодше і красивіше, ніж я. Тому мені зручніше вважати, що їй подобається бути поруч зі мною завдяки якимсь невідомим мені моїм достоїнств", – коментує вибір Марини музикант.

Закохані разом з 2003 року, в 2014-го в них народився син Олександр. У метра вітчизняної сцени є двоє старших дітей – 37-річний Данило та 32-річна Марія.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив знімком з маленьким сином.

Також ми писали, що Лобода зізналася, що "приховувала" вагітність від дочки.

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Відео: (video.rbc.ua)