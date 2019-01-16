"Пантера": Даша Астаф'єва в білизні показала пишні форми

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Зірка спокусливо позувала на фоні казкової природи острова Балі

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка повернулася після поїздки на райський острів Балі, показала спокусливі фото у спідній білизні. Серію знімків вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Даша позує на фоні екзотичних острівних пейзажів в чорному ліфчику на товстих бретелях і шортах. У своїх постах вона підняла актуальну тему вибору нижньої білизни для дівчат з великими грудьми.

Вона також перерахувала характеристики, якими повинен володіти ідеальний ліфчик для дівчата з пишними формами.

"Найважливіші характеристики та очікування: комфорт, правильна форма, якісний матеріалів, широкі бретелі, правильно виконана виворіт і внутрішні шви, здорове співвідношення ціни/якості, збереження натурального розміру грудей (так, є і такі дівчата зараз, кому досить четвертого рідного розміру)", - зазначила зірка.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Також вона показала фотосесію, яка складається з чорно-білих фото, на яких зваблива і сексуальна знаменитість прийняла спокусливі пози, стоячи на балконі.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Передплатники Астаф'євої прийшли в захват від її зовнішнього вигляду і привабливої зовнішності, про що повідомили в коментарях.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Даша, фотка супер. Природа, ти..", "Красива", "Бомба, гранта", "Красива, аж страшно!", "Даша, ти принадність", "Пантера", "Шикарней дівчата я ще не зустрічав", - писали захоплені шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію в стилі ню, прикрившись лише капелюшок з широкими полями.

До речі, Даша Астаф'єва порадувала фанів виходом нового кліпу під романтичною назвою "Ніжна зима".

Відео: РБК-Україна