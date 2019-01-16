"Пантера": Даша Астафьева в белье показала пышные формы

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Звезда соблазнительно позировала на фоне сказочной природы острова Бали

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая вернулась после поездки на райский остров Бали, показала соблазнительные фото в нижнем белье. Серию снимков она опубликовала на странице в Instagram.

Даша позирует на фоне экзотических островных пейзажей в черном лифчике на толстых бретелях и шортах. В своих постах она подняла актуальную тему выбора нижнего белья для девушек с большой грудью.

Она также перечислила характеристики, которым должен обладать идеальный лифчик для девушки с пышными формами.

"Самые важные характеристики и ожидания: комфорт, правильная форма, качественный материа, широкие бретели, правильно выполненная изнанка и внутренние швы, здравое соотношение цены/качества, сохранение натурального размера груди (да, есть и такие девушки сейчас, кому достаточно четвёртого родного размера)", - отметила звезда.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Также она показала фотосессию, состоящую из черно-белых фото, на которых томная и сексуальная знаменитость приняла соблазнительные позы, стоя на балконе.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики Астафьевой пришли в восторг от ее внешнего вида и привлекательной внешности, о чем сообщили в комментариях.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Даша, фотка супер. Природа, ты..", "Красивая", "Бомба, гранта", "Красивая, аж страшно!", "Даша, ты прелесть", "Пантера", "Шикарней девушки я еще не встречал", - писали восторженные поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева устроила фотосессию в стиле ню, прикрывшись лишь шляпкой с широкими полями.

К слову, Даша Астафьева порадовала фанов выходом нового клипа под романтическим названием "Нежная зима".

Видео: РБК-Украина