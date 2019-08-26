"Пантера": Ані Лорак засліпила шикарним образом у вечірній сукні

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше прокоментувала свої стосунки бойфрендом, який раніше був одружений на співачці Tayanna, поділилася фото з виступу на конкурсі Нова хвиля.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Для виступу виконавиця обрала вбрання гідне голлівудської актриси — чорну атласну сукню в підлогу з глибоким розрізом, який оголював ногу. Родзинкою сукні стало декольте, яке вигідно підкреслило бюст Ані та її тендітні плечі. Як доповнення до наряду співачка вибрала традиційний аксесуар для подібних вечірніх суконь — довгі рукавички в тон. Прикраси, підібрані до образу, теж привертають увагу — значної довжини сережки і масивні браслети вигідно підкреслили лаконічний лук Лорак.

До сукні Ані вибрала чорні босоніжки на шпильках, тому в поєднанні з розрізом сукні її ноги стали здаватися ще довшими.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими до такої краси і жваво прокоментували образ знаменитості в Instagram:

Пантерааа

Яка Краса

просто бомба)

Незрівнянна і чудова

Чарівна і дуже мила

Просто дива! Просто богиня!

Дуже красива

Справжня ЛЯЛЕЧКА!!

Шикарна. Діва

Каролінка, Ви чарівна!

Вчора ти затьмарила всіх

Чарівна

Естетичне задоволення і талант! Приємно слухати і дивитися на Вас. Справжня артистка!

ОБОЖНЮЮ КРАСУНЯ

Кохана!

Діва

Клас, чорний є чорний

До речі, раніше дівчина екс-чоловіка Ані Лорак Самія Ахметова вперше розповіла про стосунки з Муратом. Несподівано відкрилося багато цікавих подробиць.

Крім того, шанувальники невтомно засипають Ані Лорак коментарями з проханнями повернутися до Мурату і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років. Вони не вірять у щирість почуттів нового бойфренда до співачки.