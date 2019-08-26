"Пантера": Ані Лорак засліпила шикарним образом у вечірній сукні

Співачка обрала вбрання в кращих традиціях Голівуду
Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше прокоментувала свої стосунки бойфрендом, який раніше був одружений на співачці Tayanna, поділилася фото з виступу на конкурсі Нова хвиля.
Для виступу виконавиця обрала вбрання гідне голлівудської актриси — чорну атласну сукню в підлогу з глибоким розрізом, який оголював ногу. Родзинкою сукні стало декольте, яке вигідно підкреслило бюст Ані та її тендітні плечі. Як доповнення до наряду співачка вибрала традиційний аксесуар для подібних вечірніх суконь — довгі рукавички в тон. Прикраси, підібрані до образу, теж привертають увагу — значної довжини сережки і масивні браслети вигідно підкреслили лаконічний лук Лорак.
До сукні Ані вибрала чорні босоніжки на шпильках, тому в поєднанні з розрізом сукні її ноги стали здаватися ще довшими.
Шанувальники не змогли залишитися байдужими до такої краси і жваво прокоментували образ знаменитості в Instagram:
До речі, раніше дівчина екс-чоловіка Ані Лорак Самія Ахметова вперше розповіла про стосунки з Муратом. Несподівано відкрилося багато цікавих подробиць.
Крім того, шанувальники невтомно засипають Ані Лорак коментарями з проханнями повернутися до Мурату і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років. Вони не вірять у щирість почуттів нового бойфренда до співачки.