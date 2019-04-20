Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії з молодим коханим: гарячі кадри

Знаменита голлівудська актриса Памела Андерсон у свої 51 рік живе повним життям - активно знімається в кіно і знову збирається заміж. Обранцем зірки став 33-річний французький футболіст марокканського походження Аділь Рамі, який вже зробив їй пропозицію.

19-річна різниця у віці зовсім не бентежить пару, що вони і довели, знявшись разом у досить відвертій фотосесії для іспанського журналу Intimately.

Фото: Памела Андерсон і Аділь Рамі (pamelaandersonfoundation.org)

На ефектних знімках Памела і Аділь виглядають дуже органічно і пристрасно. Актриса може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою і моложавим видом, тому сміливо позувала у відвертих костюмах, купальниках і нижній білизні. Знімки пари також прикрасили обкладинку глянцю.

Фото: Памела Андерсон і Аділь Рамі (pamelaandersonfoundation.org)

До речі, для Андерсон це буде вже четвертий шлюб.

Фото: Памела Андерсон і Аділь Рамі (pamelaandersonfoundation.org)

В інтерв'ю виданню знаменитість розповіла про їхні стосунки з Аділем.

"Це непросто, від нас обох потрібно багато довіри, і ми все ще намагаємося її заслужити. Ми повинні нагадувати один одному, що наше минуле - це не наше майбутнє. Ми не є типовою парою спортсмен-актриса, ми не зраджуємо, не брешемо і не використовуємо один одного. Заміжжя вже не так важливо для мене, як це було раніше, і в мене більше не буде дітей. Можна сказати, що це любовний роман, який ми проживаємо день за днем", - поділилася акторка.

Фото: Памела Андерсон і Аділь Рамі (pamelaandersonfoundation.org)

Нагадаємо, що молода дружина 52-річного французького актора Венсана Касселя, 22-річна Тіна Кунаки у квітні цього року народила йому дочку, яку назвали Амазоні.

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