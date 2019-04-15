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Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 16:02
Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику
Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса просто-таки засипала мережу "гарячими" знімками

Британська актриса Елізабет Херлі - одна з тих зірок, про яких кажуть, що над ними час не владний. 53-річна знаменитість може похвалитися розкішною стрункою фігурою і виглядає набагато молодше своїх років. Не дивно, що вона з задоволенням ділиться в мережі барвистими знімками.

Так, останнім часом Ліз опублікувала у своєму Instagram цілу серію ефектних фотографій, на яких вона зображена в різноманітних купальниках. Таким чином актриса показує свій відпочинок, а заодно і рекламує купальні костюми власного бренду Elizabeth Hurley Beach.

Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Так, Херлі продемонструвала злитний чорний купальник з відвертим вирізом на грудях, а також інші варіанти подібних моделей і кілька різних бікіні - з трендовим леопардовим принтом, а ще ніжно-бірюзове.

Всі моделі просто чудово сидять на її витонченій фігурі і підкреслюють сексуальні форми і гарну засмагу зірки.

Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Знімки були зроблені в Індії, де Елізабет провела відпустку - в спа-готелі в передгір'ї Гімалаїв.

Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальникуВсе ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

"Гарячі" кадри набрали тисячі лайків і сотні захоплених коментарів від користувачів мережі.

"Просто неймовірно", "Як тобі вдається так добре виглядати?", "Наче грецька богиня", "Найкрасивіша жінка в світі", - пишуть приголомшені фоловери.

Все ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальникуВсе ще гаряча: 53-річна Елізабет Херлі приголомшила фігурою в купальнику

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

До речі, нещодавно самотня Ліз зізналася, що не проти знову закохатися і завести відносини.

Нагадаємо, Кім Кардашьян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret.

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