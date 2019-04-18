Немов дівчинка: 53-річна Сінді Кроуфорд захоплює нев'янучою красою

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

53-річна супермодель поділилася свіжим у всіх відносинах знімком

Сінді Кроуфорд, яка заснувала свій бренд антивікової косметики Meaningful Beauty, не упускає шансу продемонструвати, що вона працює. Так, 53-річна супермодель періодично виставляє селфі без макіяжу і фото зблизька, де чудово видно доглянуту, досить пружну шкіру без натяку на зморшки. Кілька годин тому вона опублікувала подібне фото. Сінді позує в білосніжному піджаку з легким макіяжем у коричневій кольоровій гамі, натуральним манікюром і ідеальною зачіскою.

В руках вона тримає ніжно-бузковий ірис, який підкреслює квітучий вигляд моделі і її свіжість. Мабуть, кадри зроблені для її нової кампанії її марки, так як фото вона підписала: "Весняні квіти для Meaningful Beauty".

Розкішна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Шанувальники тут же засипали Кроуфорд численними захопленими коментарями: "Вічна краса", "Мрія", "Цей знімок – просто любов. Весна в повітрі", "Виглядаєш приголомшливо, як завжди", "Краса! Ікона стилю назавжди", "Чудова жінка!", "Ти моя ікона краси", "Найкраща назавжди", "Люблю осмислену красу. Користуюся ними близько 10 років. Дивовижні продукти", "Чудове дитя квітів і чудова жінка", "Ти виглядаєш, як дівинка", "Я припускаю, ви чули, що ви гарна. Але після цього знімка... ви дійсно прекрасні", "Ви дуже, дуже, дуже красива", "Сінді, ти єдина в своєму роді"...

Розкішна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, вчора вона також поділилася невеликим відео з цієї зйомки. Знаменита красуня приміряла довге кремового відтінку плаття з спокусливим вирізом на грудях. А зверху накинула легкий плащ бежевого відтінку. "Ніхто не поставить мене в куток, крім Зої Гроссман", – жартівливо підписала Сінді ролик, маючи на увазі фотографа. Свої захоплення від неймовірної Сінді не дотримали і багато знаменитостей, серед яких американська телеведуча Ліза Рінна, актриси Джуліана Мур, Марія Менунос і Ріта Вілсон.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала, як зробити макіяж за 5 хвилин.

І не забувайте: до цього Кроуфорд показала комплекс вправ для ідеальної фігури.