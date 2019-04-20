Венсан Кассель та Тіна Кунаки стали батьками: незвичайне ім'я дитини

Фото: Венсан Кассель та Тіна Кунаки (instagram.com/vincentcassel)

Юна дружина подарувала 52-річному акторові дочку

52-річний французький актор Венсан Кассель та його 22-річна дружина, модель Тіна Кунаки стали батьками - у зіркової пари народилася дочка. Радісну новину повідомив сам щасливий батько на своїй сторінці в Instagram, а заодно і розсекретив ім'я малятка, яке виявилося досить незвичайним.

У п'ятницю, 19 квітня, Венсан опублікував знімок, на якому зображений водоспад в тропічних лісах річки Амазонки в Південній Америці.

"Амазоні народилася", - повідомив він світу.

Фото: (instagram.com/vincentcassel)

До речі, молодший брат Тіни, 18-річний Закарі Кунаки, швидко придумав для племінниці домашнє прізвисько.

"Зозо", - прокоментував він пост Касселя.

Зазначимо, що більша частина тропічних лісів Амазонки знаходиться в Бразилії, де у Касселя і Кунаки є свій будинок. Актор переїхав в Ріо-де-Жанейро після розлучення з Монікою Беллуччі.

Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Для Тіни ця дитина стала першою, а ось Венсан став батьком втретє. Разом з колишньою дружиною Монікою Беллуччі актор виховує 14-річну Деву і 8-річну Леоні.

Про роман відомого актора Венсана Касселя і молодої моделі Тіни Кунаки стало відомо влітку 2015-го року. Тоді пара відпочивала разом на Ібіці, не приховуючи почуттів, і потрапила в об'єктиви папараці. А 24 серпня 2018 року Венсан і Тіна офіційно стали чоловіком і дружиною.

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Нагадаємо, що буквально напередодні пологів Тіна Кунаки позувала оголеною у фотосесії для глянцевого журналу.

А раніше вагітна Тіна Кунаки показала кругленький животик на пляжі.

До речі, колишня дружина Венсана Касселя теж зустріла нову любов. Нещодавно на вечері від ювелірного бренду Cartier в Парижі Моніка Беллуччі блищала разом з коханим – 36-річним власником арт-галереї Ніколасом Лефевром.