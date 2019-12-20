ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Так, почуття": Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 09:12
"Так, почуття": Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком
Слава Камінська (Фото: instagram.com/babaslavka)

Солістка групи "НеАнгели" пояснила ніжності на публіці з Едгаром Камінським

Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка викликала безліч обговорень в мережі через поцілунок зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським, прокоментувала свій вчинок.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram те саме скандальне фото, зроблене на дні народження їх спільних дітей, і пояснила його.

"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо є! Але у кожного своє життя! Крапочка", - лаконічно і двозначно прокоментувала Камінська.

&quot;Так, почуття&quot;: Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловікомЕдгар і Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)

Однак шанувальники пари Камінських все ж бажають колишнім подружжю помиритися:

  • Просто нереальна пара!
  • Шкода, так хотілося бачити вас разом. Ви дуже класна пара! Миріться!
  • Ураааа, щастя вашій родині.
  • Шикарно! Ідеально!
  • Це дуже мудро, на благо діток! Слава, ви молодець!
  • Якщо є, за що боротися, і ще хоч крапелька, то ніколи не пізно... Головне, щоб вам було добре!
  • Мій тато одружувався на мамі 3 рази...

&quot;Так, почуття&quot;: Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Скріншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Так, почуття&quot;: Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Скріншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Так, почуття&quot;: Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Скріншот: instagram.com/babaslavka

&quot;Так, почуття&quot;: Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що Слава Камінська має двох дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - 4-річну Лауру і 5-річного Леонарда. Пара, після п'яти років шлюбу, оголосила про розлучення влітку цього року.

Славі Камінській загрожує небезпека: маніяк продовжує переслідувати артистку Принцеси в пір'ї: Слава з НеАгелів в прозорій спідниці підкорила фото з донькою-іменинницею
Новини України Слава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся