Заради чого це все? Слава з НеАнгелів відверто поділилася підсумками 2019 року

Співачка зазначила, що життя може бути яскравим і поза соцмереж
31 грудня багато традиційно підбивають підсумки року, що минає, і загадують бажання на майбутній. Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно вразила всіх поцілунком зі своїм колишнім чоловіком Едгаром, з яким розлучилася в 2019 році, не стала винятком. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася дещо незвичним фото і своїми роздумами про те, яким був цей рік.
На знімку Слава відображена на вулиці в зеленому плащі та дивиться вдалину. При цьому волосся зірки заплетене в розхристану косу, а на обличчі немає макіяжу - зате є патчі під очима.
У підписі до кадру Камінська задумалася про те, що люди занадто багато часу проводять в мережі, а крім того, сильно прикрашають там своє життя.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати, що життя наше може бути яскравим і поза мережі. Відверто кажучи, мене втомили інстаграмні денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз. "Очікування / реальність". Читаєш, всі гарно живуть, скрізь встигають, аж хочеться почати заздрити. А по суті, все так, як у всіх, тільки з нальотом егоцентризму. І армії "їжачків в тумані" це звеличують і підживлюють "реальність" в мережі! Бажання "здаватися", а не "бути" насамперед. Питання: заради чого це все? Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують, але чи ваша це ж...па?" - відверто написала співачка.
Багато підписників погодилися зі Славою і подякували їй за такі правильні слова і думки.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.