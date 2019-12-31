Заради чого це все? Слава з НеАнгелів відверто поділилася підсумками 2019 року

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зазначила, що життя може бути яскравим і поза соцмереж

31 грудня багато традиційно підбивають підсумки року, що минає, і загадують бажання на майбутній. Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно вразила всіх поцілунком зі своїм колишнім чоловіком Едгаром, з яким розлучилася в 2019 році, не стала винятком. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася дещо незвичним фото і своїми роздумами про те, яким був цей рік.

На знімку Слава відображена на вулиці в зеленому плащі та дивиться вдалину. При цьому волосся зірки заплетене в розхристану косу, а на обличчі немає макіяжу - зате є патчі під очима.

У підписі до кадру Камінська задумалася про те, що люди занадто багато часу проводять в мережі, а крім того, сильно прикрашають там своє життя.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати, що життя наше може бути яскравим і поза мережі. Відверто кажучи, мене втомили інстаграмні денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз. "Очікування / реальність". Читаєш, всі гарно живуть, скрізь встигають, аж хочеться почати заздрити. А по суті, все так, як у всіх, тільки з нальотом егоцентризму. І армії "їжачків в тумані" це звеличують і підживлюють "реальність" в мережі! Бажання "здаватися", а не "бути" насамперед. Питання: заради чого це все? Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують, але чи ваша це ж...па?" - відверто написала співачка.

Багато підписників погодилися зі Славою і подякували їй за такі правильні слова і думки.

У вас самий шикарний голос,самий!

100% правда. Підтримую

Ідеально сказано

100% так і є), а то що за кадром не відомо

Згодна на всі 100%

Підтримую 100%

Золоті слова! Бути ! А не здаватися ...

Ті ж думки в голові!

Ох як гарно сказано. ціную!

«заради чого це все?» ключове питання

Ідеально ж сказано

Тримайся дівчинка

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.