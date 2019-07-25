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Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 16:51
Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)
Соломія Вітвіцька з чоловіком (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Падіння імперії" стартує з 25 липня

Вчора, 24 липня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра кримінальної комедії оскароносного Дені Аркана – "Падіння імперії".

Першими стрічку побачили: Alyona Alyona, Аніта Луценко, Володимир Бебешко, Ірма Вітовська, Соломія Вітвіцька, Сергій Нікітюк, Анна Жижа, Ігор Кондратюк, Олексій Залевський, Оксана Гутцайт, Наталія Васько, Костянтин Грубич, Анна Добриднєва, Дмитро Горовенко, Микита Вакулюк, Міла Нітіч, Алекс Захарчук, В'ячеслав Соломка та багато інших. 

Падіння американської імперії: про фільм

Дуже скромний і милий, але неймовірно розумний хлопець із ученим ступенем на ім'я П'єр-Поль підробляє водієм невеликої компанії. Його робота привела його до несподіваного події – він приїхав на місце злочину, де знайшов дві набиті грошима спортивні сумки. Що з ними робити – велике питання. З одного боку, добре було би негайно все розповісти поліції, щоб вони розібралися в ситуації. З іншого ж, П'єр-Полю не завадили би сотні тисяч, а то й мільйони, які знаходяться в цих сумках. Ці душевні терзання привели хлопця до компанії повії та колишнього байкера, які можуть допомогти з цією проблемою. Ці гроші потрібні ще й ватажку бандитів, якому вони власне належать, і місцевій поліції. П'єр-Поль може ще пошкодувати, що знайшов ці гроші.

Зіркові гості прем'єри в Києві

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Alyona Alyona

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Фітнес-тренер Аніта Луценко

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Актриса Ірма Вітовська

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Ведуча Оксана Гутцайт

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Телеведуча Соломія Вітвіцька

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Продюсер Ігор Кондратюк і дизайнер Олексій Залевський

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Співачка Анна Добриднєва

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Співачка Міла Нітіч

Падіння американської імперії: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

Ведучий В'ячеслав Соломка

 

Гості прем'єри "Падіння імперії" (фото: Оскар)

Нагадаємо, що з 18 липня в мережі кінотеатрів "Оскар" стартував показ одного з найбільш очікуваних фільмів цього року - "Король лев". Дивіться, хто відвідав довгоочікувану прем'єру.

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