ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 16:51
Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)
Соломия Витвицкая с супругом (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Падение американской империи" стартует с 25 июля

Вчера, 24 июля в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера криминальной комедии оскароносного Дени Аркана – "Падение американской империи".

Первыми ленту увидели: Alyona Alyona, Анита Луценко, Ирма  Витовская, Соломия Витвицкая, Сергей Никитюк, Анна Жижа, Владимир Бебешко,  Игорь Кондратюк, Алексей Залевский, Оксана Гутцайт, Наталия Васько, Константин Грубич, Анна Добрыднева, Дмитрий Горовенко, Никита Вакулюк, Мила Нитич, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка и многие другие. 

Падение американской империи: о фильме

Очень скромный и милый, но невероятно умный парень с ученой степенью по имени Пьер-Поль подрабатывает водителем небольшой компании. Его работа привела его к неожиданному событию - он приехал на место преступления, где нашел две набитые деньгами спортивные сумки. Что с ними делать - большой вопрос. С одной стороны, хорошо бы немедленно все рассказать полиции, чтобы они разобрались в ситуации. С другой, Пьер-Полю не помешали бы сотни тысяч, а то и миллионы, которые находятся в этих сумках. Эти душевные терзания привели парня к компании проститутки и бывшего байкера, которые могут помочь с этой проблемой. Эти деньги нужны еще и предводителю бандитов, которому они собственно принадлежат, и местной полиции. Пьер-Поль может еще пожалеть, что нашел эти деньги.

Звездные гости премьеры в Киеве 

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Alyona Alyona

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Фитнес-тренер Анита Луценко

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Актриса Ирма  Витовская

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Ведущая Оксана Гутцайт

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Телеведущая Соломия Витвицкая

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Продюссер Игорь Кондратюк и дизайнер Алексей Залевский

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

 Певица Анна Добрыднева

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Певица Мила Нитич

Падение американской империи: звездные гости премьеры в Киеве (фото)

Ведущий Вячеслав Соломка 

 

Гости премьеры "Падение американской империи" (фото: Оскар) 

Напомним, что с 18 июля в сети кинотеатров "Оскар" стартовал показ одного из самых ожидаемых фильмов этого года - "Король лев". Смотрите, кто посетил долгожданную премьеру. 

Йог с длинными волосами: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением Клочкова, Монро и Шуров посетили премьеру фэнтезийного байопика "Рокетмен" (фото)
Новости Украины фильмыпремьера
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь