Аладдін: зіркові гості фантастичної прем'єри в Києві (фото)

група [О] (фото: Оскар)

Серед перших, хто побачив новинку, - група [О], Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт та інші

22 травня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра фантастичної пригоди "Аладдін". Першими стрічку побачили зіркові гості, серед яких: Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Олексій Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Зоря, Олена Бурба, Вікторія Щєлко і багато інших.

Аладдін: коротко про фільм

Аграба – місто контрастів. У ньому живе дуже багато бідняків, які ледве зводять кінці з кінцями, іноді навіть переступаючи закон. І у них на виду завжди є султанський палац, де люди явно не бідують. Одна випадкова зустріч злодюжки Аладдіна з принцесою Жасмін вселила в серце хлопця любов. Але хто він, а хто вона? Його копійчаного стану явно не вистачить для того, щоб завоювати серце дівчини, яким би щирим і добрим був хлопець. Але чистота Аладдіна знадобилася візирові Джафару – хлопець може допомогти йому здобути жадану лампу з джином, яка знаходиться в зачарованій печері. Хлопцеві дійсно під силу її добути – але ж необов'язково віддавати Джафару, можна забрати джина собі, щоб той втілював все бажання в життя.

Аладдін: трейлер

Зіркові гості столичної прем'єри

Український дизайнер Жан Гріцфельдт

Ведучий в'ячеслав Соломка

Дизайнер Олена Бурба з дітьми

Ведучий Анатолій Анатоліч з сім'єю

Сергій Лещенко з сім'єю

Єлизавета Юрушева

Вікторія Батуі

Співак Костянтин

Зіркові гості прем'єри "Алладін" в Києві (фото: Оскар)

Нагадаємо, раніше в кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра еротичної мелодрами "Полуничка".