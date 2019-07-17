Король Лев: зіркові гості прем'єри в Києві (фото)

фото: Прес-служба Оскар

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Король Лев" стартує з 18 липня

Вчора, 16 липня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася гала-прем'єра нової інтерпретації класичної історії "Король лев"



Першими стрічку побачили: Тоня Матвієнко, Єлизавета Юрушева, Гарік Корогодський, Жан Гріцфельдт, Brunettes Shoot Blondes, Вікторія Батуі, Назар Гук-Юлік, група [Про], Анастасія Даугуле, Сальто Назад, Герман Ненов і багато інших.



Режисер фільму Джон Фавро розсунув кордони і зняв "Короля Лева" за допомогою абсолютно нового методу, що поєднує в собі кінозйомку в прямому ефірі з інструментами віртуальної реальності. На новому етапі роботи Джон Фавро став режисерувати картину вже в процесі анімації. В результаті, велика команда, що складалася з художників, технічних фахівців, професіоналів у сфері ігрового кіно і передових аніматорів винайшла, по суті, новий спосіб зйомок фільму. Але що це: фільм або анімація?



– "Це складно пояснити", - говорить Джон Фавро.

– "Це щось абсолютно чарівне, те, чого ще ніхто не бачив".

Король лев: про фільм

Безкрайня африканська савана зберігає в собі тисячі різних видів тварин: антилопи, мавпи, змії, сурікати, гієни і, звичайно ж, царі звірів – леви. Маленьке левеня Сімба нещодавно з'явився на світ. Він пізнає цей світ і дивиться на свого батька, справжнього вождя Муфасу, як на приклад для наслідування. Колись і малюкові доведеться зайняти місце короля савани. На жаль, не всі дуже раді народженню Сімби. Брат Муфаси, якого звуть Шрам, давно мріє про трон, і левеня явно цим планам завадить. Підступний Шрам зробить так, що Муфаса помре, а Сімба на довгі роки пропаде із савани. На щастя, маленького левеняти візьме під опіку колоритна парочка, яка його і виросте. Вже дорослий Сімба повернеться, щоб забрати те, що по праву його.

Король лев: гості прем'єри

Тоня Матвієнко з донькою

Бізнесмен і письменник Гарік Корогодський

Дизайнер Жан Гріцфельдт

Ведуча Вікторія Батуі

Телеведуча Анастасія Даугуле

Режисер-постановник Герман Ненов

Співак Назар Гук-Юлік

Гості столичної прем'єри "Король лев" (фото: прес-служба Оскар)

Гості столичної прем'єри "Король лев" (фото: прес-служба Оскар)

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