Озвучені імена нових ведучих шоу "Орел і Решка. Мегаполіси": хто вони

Видео: YouTube/Орел і Решка

Зовсім скоро, 3 лютого на каналі "Інтер" стартує новий сезон популярного тревел-шоу "Орел і решка" під назвою "Мегаполіси". Глядачів чекає багато нововведень, а основними напрямками для подорожей стануть великі міста світу. Також у програми з'являться нові ведучі – це харизматичний Антон Зайцев і різнобічна Оля Антіпова.

25-річний шоумен Антон уже "засвітився" на телебаченні – він вів ранкову передачу і караоке-шоу. Також Зайцев встиг отримати освіту за фахом артист драматичного театру і кіно, попрацювати на радіо, а з 17 років був ведучим заходів. Хлопець зізнається, що дуже любить те, чим він займається.

Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

"Орел і решка. Мегаполіси" – це буде нереально відважний сезон. Зізнаюся, я отримую величезне задоволення від випробування власних можливостей і перевірки сили волі. І мені б дуже хотілося, щоб глядачі отримували задоволення разом зі мною", - зазначає Антон.

Оля Антипова – різнопланова особистість і неординарна. Де тільки вона не встигла спробувати свої сили! Дівчина закінчила школу зі спортивним ухилом, а також музичну школу, отримавши диплом вчителя гри на гітарі, співала в ансамблі народної пісні.

Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

В якому ВУЗі вчитися, теж визначилася не відразу – поступила в академію авіації на спеціальність "диспетчер", але потім кардинально змінила напрям підготовки і пішла в інститут підприємницької діяльності, освоювати професію економіста-менеджера. Вона встигла попрацювати приймальницею в майстерні з ремонту апаратури, продавщицею секонд-хенду і будівельних інструментів, піарником, хостес і офіціанткою, роздавала листівки і виступала в ресторані.

Мрією Олі було потрапити на телебачення, вона обійшла чимало кастингів, але отримувала відмову, але тепеь її зоряний час настав!

Фото: прес-служба телеканалу "Інтер"

"Іноді на кастингах я доходила до головних проб, слетая на фіналі. Це засмучувало до сліз, але давало мені віру в те, що я все-таки щось можу. А потім був кастинг у "Орел і решка". Дала собі установку: "Я стільки років б'юся в закриті двері – вистачить: це моя остання спроба, і я використовую її максимально". І перемогла!" - зізнається щаслива новоспечена телеведуча.

Нагадаємо, проект "Орел і решка. Перезавантаження" офіційно закінчив своє існування вийшов 30 грудня 2018 року. Про це оголосили його ведучі – блогери Настя Ивлеева і Євсій Ковальов. Шанувальники дуже засмутилися, але творці шоу пообіцяли їм старт нового, цікавого сезону і своє слово дотримали.

Раніше продюсер Світлани Лободи, а також один з авторів і творців шоу "Орел і Решка" Нателла Крапівіна назвала вражаючу суму, яку довелося витратити на створення улюбленої програми глядачів.