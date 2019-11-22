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Cім’я — найголовніше: ALYOSHA та Тарас Тополя стали почесними гостями події від ЮНІСЕФ

Lite » Стиль життя 22.11.2019 - 10:51
Cім’я — найголовніше: ALYOSHA та Тарас Тополя стали почесними гостями події від ЮНІСЕФ
ALYOSHA та Тарас Тополя з дітками (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Зіркове подружжя прийняло запрошення Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні на урочистий захід

20 листопада відзначався Всесвітній день дітей та 30 річниця прийняття Конвенції ООН про права дитини. Голова Представництва Юнісеф, Лотта Сильвандер зібрала почесних гостей на захід, який пройшов у Києві. Серед запрошених були помічені Тарас Тополя, фронтмен гурту “Антитіла”, у супроводі зі своєю дружиною, співачкою ALYOSHA.

Крім того артисти долучилися до Глобальної кампанії ЮНІСЕФ про дитячі права за участю світових зірок, серед яких Девід Бекхем, Орландо Блум, Пінк, Міллі Боббі Браун та інші. Представники шоу-бізнесу, спорту та культури, які взяли участь у кампанії, розказали свої історії з дитинства, проілюструвавши їх дитячими фото.

Символічно, що цього ж дня Тарас Тополя і ALYOSHA отримали премію “Viva!-family” від журналу VIVA!, який святкував своє 15-річчя.

Cім’я — найголовніше і найцінніше, що кожна людина має любити, берегти і охороняти, як тільки можливо. Бережіть один одного, і нехай в Україні ростуть щасливі дітки — маленькі козачки і козачки”, — прокоментували артисти ці дві події.

Cім’я — найголовніше: ALYOSHA та Тарас Тополя стали почесними гостями події від ЮНІСЕФ

ALYOSHA та Тарас Тополя

Нагадаємо, Тарас Тополя та ALYOSHA перебувають у шлюбі з 2013 року та виховують двох синів. Попри напружений концертний графік, артисти знаходять час і для суспільно важливих справ. Так, Тарас є Молодіжним послом ЮНІСЕФ в Україні, а ALYOSHA Партнер фонду народонаселення України.

Також раныше Тарас Тополя показав ексклюзивне архівне відео сім'ї у новому кліпі гурту "Антитіла"!

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