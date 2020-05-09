Було очікувано: дочка Меладзе вперше розповіла про стосунки з Вірою Брежнєвою

Відносини і весілля Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої в свій час викликали бурхливу реакцію і обговорення в пресі та мережі, при цьому багато хто називав екс-"ВІА Гру" розлучницею. Зараз всі вже стихло, пара живе разом з молодшою донькою співачки Сарою і виглядає цілком щасливою. На карантині Віра стала більше показувати життя своєї сім'ї і радувати шанувальників милими відео з чоловіком. Близько року тому в мережі з'явився спільний знімок Брежнєвої зі старшою дочкою Валерія Меладзе, 29-річною Інгою. Багато хто тоді здивувався - невже дівчина спілкується з нею? Світло на ситуацію пролила сама Інга, яка стала гостею шоу YouTube-каналу CLASS.

У бесіді c ведучою дівчина зазначила, що очікувала такого питання і заявила, що у них з Брежнєвою абсолютно нормальні відносини.

"Було абсолютно очікувано, що багато людей захочуть висловити свою думку з того чи іншого питання. У нас з Вірою хороші відносини, нейтральні. Ми не дуже часто бачимося, бо все в роз'їздах", — поділилася Вона.

Варто відзначити, що раніше сам продюсер категорично висловився з приводу того, що Віра забрала його з сім'ї.

"Ніхто нікого з родини не відводив. Як мене взагалі можна відвести? Я що, теля?!" — обурився Костянтин.

Фото: Віра Брежнєва і Інга Меладзе (instagram.com/ingameladze)

До речі, батько Інги, Валерій Меладзе можна сказати пішов за прикладом брата і також розлучився з дружиною заради екс-учасниці "ВІА гра" Альбіни Джанабаєвої. Роман зі співачкою він ретельно приховував кілька років, як і те, що є батьком сина Джанабаєвої — Костянтина. Після офіційного оголошення про себе як про пару у подружжя народився другий син Лука. Однак у цьому випадку дочки Валерія не прийняли його нову дружину та з Альбіною не спілкуються, а от зі зведеними братами ладнають.

Фото: Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

До речі, доньки Валерія Меладзе подружилися з дочкою Віри Брежнєвої. Вони навіть подорожували по Італії і дбали про Сару як про рідну сестру.

Нагадаємо, Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії.