Было ожидаемо: дочь Меладзе впервые рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Отношения и свадьба Константина Меладзе и Веры Брежневой в свое время вызвали бурную реакцию и обсуждения в прессе и сети, при этом многие называли экс-"ВИА Гру" разлучницей. Сейчас все уже поутихло, пара живет вместе с младшей дочерью певицы Сарой и выглядит вполне счастливой. На карантине Вера стала больше показывать жизнь своей семьи и радовать поклонников милыми видео с мужем. Около года назад в сети появился совместный снимок Брежневой со старшей дочерью Валерия Меладзе, 29-летней Ингой. Многие тогда удивились - неужели девушка общается с ней? Свет на ситуацию пролила сама Инга, которая стала гостьей шоу YouTube-канала CLASS.

В беседе c ведущей девушка отметила, что ожидала такого вопроса и заявила, что у них с Брежневой абсолютно нормальные отношения.

"Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах", — поделилась Инга.

Стоит отметить, что ранее сам продюсер категорично высказался по поводу того, что Вера увела его из семьи.

"Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!" — возмутился Константин.

Фото: Вера Брежнева и Инга Меладзе (instagram.com/ingameladze)

К слову, отец Инги, Валерий Меладзе можно сказать последовал примеру брата и также развелся с женой ради экс-участницы "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой. Роман с певицей он тщательно скрывал несколько лет, как и то, что является отцом сына Джанабаевой — Константина. После официального объявления о себе как о паре у супругов родился второй сын Лука. Однако в этом случае дочери Валерия не приняли его новую супругу и с Альбиной не общаются, а вот со сводными братьями ладят.

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Кстати, дочери Валерия Меладзе подружились с дочерью Веры Брежневой. Они даже путешествовали вместе по Италии и заботились о Саре как о родной сестре.

Напомним, Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии.