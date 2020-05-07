"Погарнішали на карантині": Брежнєва подурачилась на камеру з Меладзе і підрослою донькою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка з сім'єю заспівали пісеньку про коронавірус

Під час самоізоляції у Віри Брежнєвої з'явився вільний час, який співачка витрачає на спілкування з шанувальниками і сім'ю. Так, артистка знову стала вести свій блог про красу і саморозвиток, в якому ділиться секретами стрункості і догляду за собою. Також вона стала набагато частіше показувати коханого чоловіка Костянтина Меладзе, кадри з яким раніше дуже рідко з'являлися в її записі. Новим забавним відеороликом Віра не на жарт повеселила шанувальників!

В кадрі 38-річна співачка, її молодша дочка Сара і 56-річний продюсер разом співають пісню Артура Саркісяна "Коронавірус, корона, йди з нашого району". При цьому Віра наклала кумедний фільтр, який змінює обличчя людей на відео - робить їх крупніше й більш розтягнутими.

Шанувальники прийшли в невимовний захват - менш ніж за добу ролик набрав понад 800 тисяч переглядів і сотні коментарів. Багато фоловерів зізналися, що дуже сміялися над відео і подякували Брежнєвій за позитив.

У нас пристрасть: Віра Брежнєва розговорилася про самоізоляцію з Костянтином Меладзе

Істерика

Як ви погарнішали на карантині

Ой не можу, навіть від сміху хрюкаю

Завжди дивимося на вас з посмішкою! Щасливі ви!

найефектніший вийшов Костя! З'явилося його нутро грузинське

Дякую за піднятий настрій !

Ахаха Вераааа!!!! Ви все чудово!!!!

Обожнюю Вас, які ви класні

Дякую за позитив!

Супер!

Ржака!люблю вас.

а це ви від карантину такі сталі або просто маска?

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, старша дочка Віри Брежнєвої Соня несподівано жорстко дала відсіч хейтерам, які розкритикували її зовнішність і фігуру.