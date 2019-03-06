Відповідь Венсану Касселю: Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з молодим бойфрендом

54-річна актриса нарешті показала світу свого обранця

Отношения Венсана Касселя и его молодой жены Тины Кунаки – одна из главных тем мировых таблоидов последние полгода. О помолвке пары, совместных поездках, а также о том, когда появится на свет их первый ребенок и какого будет пола, ежедневно появляется масса новостей.

В то же время экс-супруга Венсана – итальянская актриса Моника Беллуччи – свою личную жизнь на показ не выставляла. Еще в ноябре 2017 она призналась, что счастлива в новых отношениях, однако никаких подробностей не раскрывала.

Представителям СМИ удалось выяснить, что избранник знаменитой актрисы намного моложе ее, и пару раз застать их за совместными прогулками, но сама Моника не спешила представлять миру своего нового мужчину.



Но похоже, больше она молчать не намерена. На днях на парижской Неделе моды состоялся показ Chanel, где была представлена последняя коллекция легендарного Карла Лагерфельда. На мероприятии Моника появилась в сопровождении привлекательного молодого мужчины: они держались за руки и явно не скрывали чувств. Он стал первым, кого она официально представила общественности с тех пор, как в 2013-м году рассталась с Касселем.

Моника Белуччи с новым возлюбленным (скриншот: instagram.com/monicabelluccilatest)

Итак, знакомимся с новым любимым культовой итальянкой красотки. 36-летний Николас Лефевр – художник, скульптор и бывшая модель. Он живет в Париже, много путешествует, у него также есть 8-летняя дочь Анахи от предыдущего брака. В интервью Моника как-то призналась, что, несмотря на то, что Николас занимается совершенно другим видом деятельности, его темп жизни вполне соответствует ее, поэтому им легко понять друг друга.



Стоит отметить, что и внешне пара выглядела более чем гармонично. Так, многие фешн-издания назвали их одной из самых стильных пар показа. Моника для выхода выбрала твидовый тренч и широкие черные брюки, а Николас пришел на шоу в темно-сером костюме в полоску с красным платком.

Моника Белуччи и Николас Лефевр

Напомним, также Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шиффер трогательно попрощались с Лагерфельдом.