Останній поцілунок: Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер зворушливо попрощалися з Лагерфельдом

Карл Лагерфельд і Клаудія Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Супермоделі опублікували рідкісні архівні фото з відомим кутюр'є

Chanel представив останню колекцію легендарного Карла Лагерфельда, який помер 19 лютого. І хоча всесвітньо відомий кутюр'є у своєму заповіті просив не влаштовувати масштабних поминальних процесій і розвіяти його прах. І все ж вийшло, що недавній показ модного будинку на тижні моди в Парижі негласно символізував собою прощання з відомим кутюр'є.

Зазначимо, що Лагерфельд став художнім директором Chanel ще в 1983 році. З тих пір кутюр'є до кінця своїх днів залишався незмінним головним дизайнером модного будинку.

На настільки значущий показ прийшли також імениті гості: актриса Крістен Стюарт, яка нарівні з моделлю Карою Делевінь була музою Лагерфельда; співачка Жанель Моне. На подіумі у дефіле брали участь Пенелопа Крус, Кайя Гербер, Вітторія Черетті, Ріанна ван Ромпей.

Серед гостей також були помічені культові супермоделей 90-х — Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффр.

У підсумку Наомі і Клаудія опублікували на своїх instagram-сторінках дуже зворушливі фото в компанії з Карлом Лагерфельдом.

"Останній поцілунок... Прощай, Карл", — хвилююче підписала знімок Наомі Кемпбелл.

Клаудія Шиффер зізналася, що весь день думає про показі Chanel. До речі, на архівному фото в компанії Клаудії і Карла також бачимо супермодель Сінді Кроуфорд.

Наомі Кемпбелл і Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/naomi)

Сінді Кроуфорд, Карл Лагерфельд і Клаудія Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Нагадаємо, раніше 48-річна Наомі Кэмпбелл вразила стильним образом на показі Valentino. Супермодель продемонструвала розкішну фігуру.

Також відзначимо, що Ірина Шейк в несподівано суворому образі знялася для рекламної кампанії Burberry.