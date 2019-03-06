Відповідь Венсану Касселю: Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з молодим бойфрендом

Моніка Белуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

54-річна актриса нарешті показала світу свого обранця

Відносини Венсана Касселя і його молодої дружини Тіни Кунакі – одна з головних тем світових таблоїдів останні півроку. Про заручини пари, спільні поїздки, а також про те, коли з'явиться на світ їхня перша дитина і якої буде статі, щодня з'являється маса новин.

У той же час екс-дружина Венсана – італійська актриса Моніка Беллуччі – своє особисте життя на показ не виставляла. Ще в листопаді 2017 вона зізналася, що щаслива в нових відносинах, проте ніяких подробиць не розкривала.

Представникам ЗМІ вдалося з'ясувати, що обранець знаменитої актриси набагато молодший за неї, і пару разів застати їх за спільними прогулянками, але сама Моніка не поспішала представляти світу свого нового чоловіка.

my politics are monica bellucci and her boyfriend in paris today pic.twitter.com/cW1tTD4vtN — hari nef (@harinef) March 5, 2019



Але схоже, більше вона мовчати не має наміру. Днями на паризькому Тижні моди відбувся показ Chanel, де була представлена остання колекція легендарного Карла Лагерфельда. На заході Моніка з'явилася в супроводі привабливого молодого чоловіка: вони трималися за руки і явно не приховували почуттів. Він став першим, кого вона офіційно представила громадськості з тих пір, як в 2013-му році розлучилася з Касселем.

Моніка Белуччі з новим коханим (скріншот: instagram.com/monicabelluccilatest)

Отже, знайомимося з новим коханим культової італійської красуні. 36-річний Ніколас Лефевр – художник, скульптор і колишня модель. Він живе в Парижі, багато подорожує, у нього також є 8-річна дочка Анахі від попереднього шлюбу. В інтерв'ю Моніка якось зізналася, що, незважаючи на те, що Ніколас займається абсолютно іншим видом діяльності, його темп життя цілком відповідає її, тому їм легко зрозуміти один одного.



Варто відзначити, що і зовні пара виглядала більш ніж гармонійно. Так, багато фешн-видань назвали їх однією з найстильніших пар показу. Моніка для виходу вибрала твідовий тренч і широкі чорні штани, а Ніколас прийшов на шоу в темно-сірому костюмі в смужку з червоною хусткою.

Моніка Белуччі та Ніколас Лефевр

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер зворушливо попрощалися з Лагерфельдом.