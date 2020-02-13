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Старемся "витягнути" один одного: Холостяк 9 і його наречена розкрили секрет сили своєї пари

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 11:22
Старемся "витягнути" один одного: Холостяк 9 і його наречена розкрили секрет сили своєї пари
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита і Даша поділилися мудрими порадами для міцних стосунків

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дар'я Квіткова – без п'яти хвилин чоловік і дружина, адже під час недавньої поїздки на Балі шоумен зробив пропозицію своїй обраниці і тепер пара активно готується до весілля. Даша приміряє весільні сукні і зізнається, що у неї разбігаються очі від великої кількості ефектних костюмів для особливого дня. А поки що напередодні Дня закоханих Микита і Даша вирішили розповісти про свою пару і розкрити сильні сторони стосунків.

Так, в інтерв'ю Мarie Сlaire пара зізналася, що вони дуже схожі. Закохані зовсім не підтверджують теорію про те, що протилежності притягуються.

"Мені здається, ми не з тих пар, де протилежності притягуються. Ми з Микитою схожі і за темпераментом, і за інтересами, а відрізняємося, наприклад, тим, що Микита хоче собаку, а я - кішку, він кладає речі у валізи, звернувши їх у трубочку, а я - як зазвичай це роблять", - розповідає Даша.

Старемся &quot;витягнути&quot; один одного: Холостяк 9 і його наречена розкрили секрет сили своєї пари

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Як і у всіх пар, у закоханих трапляються конфлікти, але вони навчилися успішно їх долати.

"Раніше я був більш прямолінійний: якщо до мене хтось був агресивний, розвертався і йшов, закривав двері, і мені було все одно, що відбувалося далі. У наших з Дашею стосунках я працюю над собою. Якщо розумію, що злюся або вона злиться, намагаюся не йти, а навпаки, якомога більше розмовляти, щоб зрозуміти істинну причину", – зізнається Микита.

Якщо у когось з закоханих поганий настрій, то він передається і другій половинці. Втім, Микита і Даша намагаються виправити ситуацію, але роблять це мудро.

Старемся &quot;витягнути&quot; один одного: Холостяк 9 і його наречена розкрили секрет сили своєї пари

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Ми намагаємося "витягнути" один одного з поганого настрою, тому що якщо один починає сумувати, то і другий теж не дуже добре себе почуває", - ділиться Даша.

Також Микита розкрив сильну сторону їх пари – це вміння спілкуватися і чути один одного.

"Сила нашої пари у відкритості та спілкуванні. Я точно знаю, що мало хто може щиро стверджувати, що вони вільно спілкуються один з одним, проводять разом час і кайфують від цього. У нас же справді так складається. Ми можемо чесно зізнаватися один одному в тому, що нам подобається, а що ні. На жаль, не всі пари розуміють, що відкритість і розмови - база для стосунків", - вважає він.

Раніше Дар'я Квіткова поділилася радісною новиною – разом з коханим вона відправитися в США з важливого питання.

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