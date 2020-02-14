У відвертих вбраннях біля басейну: Єва Лонгорія захопила досконалим тілом в стильній зйомці

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка запускає своє взуття

Єва Лонгорія порадувала новим проектом – зірка розробила лінію взуття для великого польського інтернет-магазину Eobuwie. Називатися вона буде Longoria Shoe Collection. Про це знаменита красуня повідомила у своєму мікроблозі, що збирається порадувати шанувальників новинками вже в березні. А поки що поділилася з кадрами рекламної кампанії, де виступила, зрозуміло, головною моделлю.

Єва в новій зйомці (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва позує біля басейну, примірявши відверті вбрання. Перший образ склали блискуче плаття з запахом і високим розрізом. На ногах у неї красуються вишукані босоніжки в тон сукні. Завершують картину яскравий макіяж з накладними віями і укладка легкими хвилями.

Лонгорія виглядає приголомшливо! (фото: instagram.com/evalongoria)

Другий лук не менш стильний і спокусливий. Стиліст підібрав Єві облягаючий білий комбінезон, вільного крою пальто, а також ботильйони на високих підборах. Виразний макіяж, розкішна укладка... Виглядає Лонгорія просто розкішно!

Шанувальники почали писати, що вже мріють про таке взуття. А також, що Єва неймовірно красива. Потрібно відзначити, що фото 44-річної актриси в облягаючому чорному комбінезоні, яке вона показала ще вчора, також відноситься до даної зйомки. По всьому, лінія буде включати всі види взуття – від відкритих літніх до комфортних на більш прохолодну погоду.

Єва в ботфортах (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва – справжня ікона стилю, яка обожнює шопінг і взуття, зокрема. Колекція стильних "пар" Лонгорії постійно поповнюється. Причому вона, на відміну від більшості зірок, які віддають перевагу спортивному взуттю, любить різноманітність. А класичних човників на шпильці різних кольорів у неї і зовсім цілий арсенал. Ще одна обожнювана модель у Єви – ботфорти-панчохи леопардового забарвлення, які створила давня подруга Лонгорії Вікторія Бекхем.