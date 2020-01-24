В блискучих штанах і на шпильках: Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою в стильному вбранні

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса порадувала новим образом

Єва Лонгорія не пропускає нагоди продемонструвати свою фігуру, навіть відвідуючи робочі заходи. Цього разу на зустріч вона вирушила в незвичному образі – діловому і в той же час жіночному. За основу зірка вибрала сріблясті брюки з високою посадкою, злегка завужені донизу. А доповнила їх чорним гольфом, чорними туфлями на високих шпильках і сріблястим ланцюжком на шиї. Вийшло блискуче в усіх сенсах!

Ева виглядає просто блискуче! (фото: instagram.com/evalongoria)

У підписі до фото Єва написала про важливість для неї комфортних перельотів. «Моя робота – по всьому світу, так що можна з упевненістю сказати, що комфорт і легкість – це те, що мені потрібно, враховуючи різницю в часі, і іноді джетлаг відіграє велику роль... Проходження через Меджліс аеропортів Дубая зробило нашу поїздку до та з Дубая набагато краще!!».

Актриса працює над фігурою (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники оцінили образ зірки на всі 100%, відзначивши її стрункість і красу. До речі, сторіз 44-річна актриса присвятила мотивації шанувальників: вона знову продемонструвала, як працює над своєю спортивною формою. Зірка показала серію нових вправ для ніг, сідниць, рук і м'язів спини. Тендітна Єва робить складні випади зі штангою в руках і вправи на баланс. «Я повернулася до цього сьогодні», – написала співачка, додавши «втомлений» смайлик.

До речі, цбого разу Лонгорія змінила чорну форму на більш життєрадісну. Вона одягла яскраво-рожеві легінси, які доповнила топом з палітурками на спині, а завершили образ білі кросівки. Що ж, дивитися, як працює Єва над своєю фігурою – одне задоволення! Не дивно, що вона стала фітнес-іконою для багатьох фоловерів. Шанувальники часто пишуть їй в коментарях, що саме Лонгорія змусила їх встати з дивана і зайнятися фігурою.