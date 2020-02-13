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Вона досконала! 44-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому комбінезоні

Lite » Мода 13.02.2020 - 19:33
Вона досконала! 44-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому комбінезоні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса приміряла облягаюче вбрання

Єва Лонгорія відома своєю витонченою фігурою. Над тонкою талією, пружними сідницями і стрункими ногами актриса працює в будь-яку вільну хвилину. Кілька годин тому знаменита красуня опублікувала чергове фото в ефектному вбранні, яке наочно демонструє: воно того варте!

Вона досконала! 44-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому комбінезоні

Єва показала новий образ (фото: instagram.com/evalongoria)

44-річна зірка одягла чорний облягаючий комбінезон, який доповнила босоніжками на запаморочливих шпильках. Волосся вона зібрала в низький хвіст. На фото вона позує, повернувшись до камери спиною. А тому її досконале тіло і плавні вигини фігури постали перед фоловерами у всій красі. Лонгорія насолоджується розкішним виглядом з даху, витягнувши руки над головою. «Тягнутися до неба», – написала зірка під фото. «Ти виглядаєш приголомшливо», «вау», «гаряча», «бомба!», – не можуть стримати емоцій фолловери знаменитості.

Вона досконала! 44-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому комбінезоніЄва Лонгорія обрала нову улюблену зачіску (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, вчора, 12-го лютого, Єва показала свій новий образ з повсякденного життя. Цікаво, що останнім часом актриса обарла собі новий стиль в зачісці. Вона все частіше віддає перевагу не розпущеному волоссю, а зухвалому і стильному хвосуа. Така зачіска зараз популярна у зірок, блогерів та всіх наближених до фешн-індустрії. Беремо на замітку!

Також Єва не пропускає нагоди продемонструвати сімейну ідилію. У минулі вихідні вони разом з чоловіком і сином вирушила в кафе, де весело провели неділю за іграми і читанням книг. Малюк Санті вже помітно підріс і радує батьків своїми здібностями і веселою вдачею. За допомогою кумедних фото Лонгорія в який раз зізналася в любові «своїм улюбленим хлопчикам Бастонам». Шанувальники зірки в мережі залишилися в захваті!

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Новини України Єва Лонгоріяактриса
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