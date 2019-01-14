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"Відкопайте, обігрійте": Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2019 - 10:05
"Відкопайте, обігрійте": Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Богиня ламінату" забавно позувала на балконі карпатського готелю

Відпочинок в Карпатах популярної телеведучої Лесі Никитюк триває, про що вона не втомлюється інформувати своїх шанувальників в соцмережах. Крім активного відпочинку — катання на лижах, відвідування ресторанів з національною кухнею і поїздок в упряжці з хаскі по засніжених Карпатах, "Леді Ле" щодня ділитися з підписниками фотоочетами про проведену відпустку.
Нещодавно вона розмістила в своєму Instagram-акаунті екстремальне фото, на якому телеведуча стояла в блискучій майці і лижних окулярах на балконі котеджу, а з даху прямо на оголені плечі і руки падав сніг.

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

Фото: Кумедне фото від Лесі оцінили її фанати (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good morning) Мене Вже замело. Якщо побачили у снігу щось блискуче і красиве ... відкопайте, обігрейте, сфоткайтесь", - підписала вона кумедне фото.

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

Фото: "Блискуча і красива" Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що "Богиня ламінату" зробила серію знімків в невідповідному для зимового ранку одязі, на що шанувальники, стурбовані здоров'ям знаменитості, тут же написали їй масу коментарів.

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

Фото: Леся Нікітюк схвилювала підписників своїм виглядом (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Бадьорого раноку, Сонце! Бачу гірські лижі настільки захопили тебе, що ти навіть спиш в гірськолижних окулярах! Клас!";

"Не холодно?";

"Ти що, дурна) захворієш)";

"Не холодно!) Як в Буке";


"Ви що, холодно ж, все заради красивої фотки в Instagram";

"Красуня";

"Ти просто королева))))";

"Леся, бережіть себе, не простужайтесь";


"А ось і почтикупальник";

"Наша Зірочка!", - написали фанати телеведучої

&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігом&quot;Відкопайте, обігрійте&quot;: Лесю Никитюк у Карпатах засипало снігомФото: Різноманітний відпочинок Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Читайте також, стало відомо, що заручини Лесі Никитюк з її сусідом по сходовій клітці можуть не відбутися.

Крім того, ми нещодавно писали про те, як відпочиває Леся Нікітюк в горах. Її комічний спуск на лижах потішив шанувальників в соцмережах.

А ще, Леся Нікітюк поділилася захоплюючими кадрами із відпочинку в Буковелі.

11 фактів про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)

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