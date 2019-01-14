"Откопайте, обогрейте": Лесю Никитюк в Карпатах засыпало снегом

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Богиня ламината" забавно позировала на балконе карпатского отеля

Отдых в Карпатах популярной телеведущей Леси Никитюк продолжается, о чем она не устает информировать своих поклонников в соцсетях. Помимо активного отдыха — катания на лыжах, посещения ресторанов с национальной кухней и поездок в упряжке из хаски по заснеженным Карпатам, "Леди Ле" ежедневно делиться с подписчиками фотоочетами о проведенном отпуске.

Недавно она разместила в своем Instagram-аккаунте экстремальное фото, на котором телеведущая стояла в блестящей майке и лыжных очках на балконе коттеджа, а с крыши прямо на обнаженные плечи и руки падал снег.

Фото: Забавное фото от Леси оценили ее фанаты (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good morning) Меня Уже замело. Если увидели в снегу что-то блестящее и красивое ... откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", - подписала она забавное фото.

Фото: "Блестящая и красивая" Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что "Богиня ламината" сделала серию снимков в неподходящей для зимнего утра одежде, на что поклонники, обеспокоенные здоровьем знаменитости, тут же написали ей массу комментариев.

Фото: Леся Никитюк взволновала подписчиков своим видом (instagram.com/lesia_nikituk)

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Бодрое утро, Солнце! Вижу горные лыжи настолько увлекли тебя, что ты даже спишь в горнолыжных очках! Класс!";

"Не холодно?";

"Ты что, дурная) заболеешь)";

"Не холодно!) Как в Буке";



"Вы что, холодно же, все ради красивой фотки в Инстаграм";

"Красотка";

"Ты просто королева))))";

"Леся, берегите себя, не простужайтесь";



"А вот и почтикупальник";

"Звездочка наша!", - написали фанаты телеведущей.

Фото: Разнообразный отдых Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

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