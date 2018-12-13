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"Відкопайте маму!": син Єфросиніної розплакався на фільм з її участю

Lite » Зірки 13.12.2018 - 22:52
"Відкопайте маму!": син Єфросиніної розплакався на фільм з її участю
Фото: Маша Єфросиніна (facebook.com/EfroLife)

Хлопчик так сильно злякався за маму, що ніяк не міг повірити, що вона поряд

Відома телеведуча та акторка Маша Єфросиніна, яка захопила ефектним образом на прем'єрі фільму "Пригоди S Миколая", розповіла, як сприйняв сцени з її участю 4-річний син. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Допрем'єрний показ новорічно-різдвяної комедії "Пригоди S Миколая" відбувся у середу, 12 грудня. На показ фільму Маша Єфросиніна прийшла з усією родиною. Вона зізналася, що дуже зраділа, коли побачила всю знімальну групу.

&quot;Відкопайте маму!&quot;: син Єфросиніної розплакався на фільм з її участю

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Картину до вчора я не бачила, тому нервовий кіндрат лупив по колінним чашечках з особливим старанням. Вчорашній вечір (був допрем'єрний показ для преси) пам'ятаю уривками. Пам'ятаю, як раділа, коли побачила всю знімальну групу, з якою рівно минулої зими ми відморожували собі все, що можна, відморозити. Пам'ятаю, що помітила, як подорослішали мої кіно-діти", – розповіла телеведуча.

&quot;Відкопайте маму!&quot;: син Єфросиніної розплакався на фільм з її участю

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Крім того, вона повідомила, що її 4-річний син Олександр дуже розхвилювався, коли у фільмі головних героїв накрила лавина. Хлопчик розплакався і почав просити, щоб його маму негайно врятували.

"Пам'ятаю, як мій рідний син Олександр, під час епізоду, де мою героїню у фільмі накриває снігова лавина, розплакався і закричав: "Відкопайте маму!" Те, що я в цей момент тримала його за руку, не переконувало його, що мама давно розкопана", – написала Маша Єфросиніна і додала, що чоловік пожартував над нею.

"Пам'ятаю фразу чоловіка: "У сценах, де ти вредне г...о, ось тобі навіть грати не довелося - настільки все натуралістично", - додала телеведуча.

&quot;Відкопайте маму!&quot;: син Єфросиніної розплакався на фільм з її участю

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна розповіла про зйомки в новій сімейній комедії.

А також ми повідомляли про те, що Маша Єфросиніна умилила фото з підрослим сином.

Відео: РБК-Україна

Фільм "Пригоди S Миколая": дивитися онлайн трейлер "Пригоди S Миколая": Маша Ефросиніна про зйомки в новій сімейній комедії
Новини України російські фільмипремьераМаша Єфросиніна
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